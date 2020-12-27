Kenan İmirzalıoğlu ve milyonları heyecanlandırdı! 125.000 TL'lik Mersin - Balıkesir sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Milyoner'in yeni bölümünde bir yarışmacıya sorulan 125.000 TL'lik soru Kenan İmirzalıoğlu ve ekranları başındaki milyonları heyecanlandırdı. Mersin ve Balıkesirlilerin bile bilmekte zorluk çekeceği soruya yarışmacı bakın ne cevap verdi! İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran 125.000 TL'lik soru ve program boyunca yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 03:08 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 03:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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