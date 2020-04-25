Kemal Sunal'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Bahar Öztan son haliyle şaşırttı

İşte Bahar Öztan'ın açıklamalarından satır başları…

Yeşilçam'da çok büyük paralar kazanmadık. Şimdinin 20 bin lirası falan herhâlde kazanıyorduk. O da başrol oyuncuları için konuşuyorum ama önemli değil. Paradan ziyade saygınlık kazandık. Hâlâ insanlar biz gördü mü saygı duyuyor hâlâ seviliyoruz. Bize karşı büyük bir özlem var. O zamanın da iyi yönleri bunlardı.