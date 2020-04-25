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Kemal Sunal'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Bahar Öztan son haliyle şaşırttı
Kemal Sunal'ın unutulmazları arasında yer alan Doktor Civanım filminde Sümbül karakterini canlandıran Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın son haline bir de şimdi bakın. Yeşilçam'da birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Bahar Öztan'ın en unutulmaz rolü 'Doktor Civanım' filmindeki Sümbül rolüydü. Gamzeli güzel lakabıyla Türk sinemasına damga vuran Bahar Öztan sosyal medyayı salladı
Giriş Tarihi: 25.04.2020 09:51Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 09:55