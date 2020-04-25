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Haberler Galeri Kemal Sunal'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Bahar Öztan son haliyle şaşırttı

Kemal Sunal'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Bahar Öztan son haliyle şaşırttı

Kemal Sunal'ın unutulmazları arasında yer alan Doktor Civanım filminde Sümbül karakterini canlandıran Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın son haline bir de şimdi bakın. Yeşilçam'da birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Bahar Öztan'ın en unutulmaz rolü 'Doktor Civanım' filmindeki Sümbül rolüydü. Gamzeli güzel lakabıyla Türk sinemasına damga vuran Bahar Öztan sosyal medyayı salladı

Giriş Tarihi: 25.04.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 09:55
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Kemal Sunal'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Bahar Öztan son haliyle şaşırttı

Türk sinemasının en eğlenceli filmlerinden birisi olan Doktor Civanım filminde Sümbül karakterini canlandıran Bahar Öztan son görüntüsü herkesi şaşırttı.

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Kemal Sunal'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Bahar Öztan son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Bahar Öztan, yıllar sonra konuştu. Bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk olan 56 yaşındaki Bahar Öztan samimi açıklamalarda bulundu. Öztan'ın yeni halini görenler ise çok şaşırdı. İşte Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan'ın son hali ve açıklamaları...

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Kemal Sunal'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Bahar Öztan son haliyle şaşırttı

İşte Bahar Öztan'ın açıklamalarından satır başları…

Yeşilçam'da çok büyük paralar kazanmadık. Şimdinin 20 bin lirası falan herhâlde kazanıyorduk. O da başrol oyuncuları için konuşuyorum ama önemli değil. Paradan ziyade saygınlık kazandık. Hâlâ insanlar biz gördü mü saygı duyuyor hâlâ seviliyoruz. Bize karşı büyük bir özlem var. O zamanın da iyi yönleri bunlardı.

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Kemal Sunal'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Bahar Öztan son haliyle şaşırttı

Bizim dönemimizde oyunculuktan ziyade sahne hayatından daha çok para kazanılıyordu. Ben de sahne yaptım ve oyunculuktan kazandığımdan daha fazla parayı sahnede kazandım. Bir otelim var Bodrum'da, ben işletmiyorum başka biri işletiyor. 23 odası var otelimin, otelin içinde bir evim var orada kalıyorum.

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Kemal Sunal'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Bahar Öztan son haliyle şaşırttı

Ben gençken geleceğimi düşündüm, orayı aldığımda arkadaşlarım gezmelere gidiyordu, ben ise şehir dışında turnelere… Şimdi de bunun ekmeğini yiyorum.