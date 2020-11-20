Kedilerin mekanı İstanbul: Binlerce yıldır metropol şehre ev sahipliği yapıyorlar

Mimari eserleri, turistik mekanları ve kültürel güzellikleriyle dünyanın gözde şehirleri arasında yer alan İstanbul, kalabalık nüfusunun yanı sıra, yüz binlerce kediye de ev sahipliği yapıyor. Dünya geneliyle sokak kedileri ile de ünlenen İstanbul'da kediler çoğu zaman insanlar tarafından büyük bir istekle besleniyor. İşte İstanbul'un binlerce kedilerinin bazılarının birbirinden değişik anları...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 01:23 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 01:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL