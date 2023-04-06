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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var | Deprem bölgesinden dönen belediye personellerini taşıyordu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da depremzedelere yardım eden İstanbul Bağcılar Belediyesi çalışanlarının bulunduğu midibüs, dönüş yolunda Kayseri'de kaza yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen midibüste bulunan belediye çalışanlarından 3'ü hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.
Giriş Tarihi: 06.04.2023 06:05Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 06:12