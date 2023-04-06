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Haberler Galeri Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var | Deprem bölgesinden dönen belediye personellerini taşıyordu

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var | Deprem bölgesinden dönen belediye personellerini taşıyordu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da depremzedelere yardım eden İstanbul Bağcılar Belediyesi çalışanlarının bulunduğu midibüs, dönüş yolunda Kayseri'de kaza yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen midibüste bulunan belediye çalışanlarından 3'ü hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 06.04.2023 06:05 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 06:12
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Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var | Deprem bölgesinden dönen belediye personellerini taşıyordu

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kayseri-Malatya yolunun 120'nci kilometresindeki Karahalka mevkisinde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'daki çalışmalara destek olmak için giden Bağcılar Belediyesi çalışanları, gece yarısı İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı.

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Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var | Deprem bölgesinden dönen belediye personellerini taşıyordu

Ömer Kazo yönetimindeki 34 FIR 436 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu midibüs, savrularak devrildi.

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Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var | Deprem bölgesinden dönen belediye personellerini taşıyordu

Kazada midibüste bulunan Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı.

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Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var | Deprem bölgesinden dönen belediye personellerini taşıyordu

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var | Deprem bölgesinden dönen belediye personellerini taşıyordu

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.