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Karneler için geri sayım! Öğretmen karne görüşleri: Lise, ortaokul anlamlı karne görüşleri!

Öğretmen karne görüşleri 2019-2020 eğitim öğretim yılındaki sömestr tatili öncesi araştırılıyor. Lise, ortaokul anlamlı karne görüşleri okulların kapanmasına sayılı gün kala merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatili öncesi karne sevinci yaşayacak. Kimi öğrenciler derslerinde başarı sağlarken, kimi öğrencilerin de ikinci dönemde daha sıkı çalışması gerekecek. E-Okul sistemi üzerinden öğretmenler öğrencileri için karne görüşü yazıyor. Bu karne görüşlerinde hem performans değerlendirmesi yapılıyor hem de öğrencileri motive edici dilek ve beklentiler kullanılıyor. İşte, anlamlı öğretmen karne görüşleri!

Giriş Tarihi: 12.01.2020 20:43 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 20:47
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Karneler için geri sayım! Öğretmen karne görüşleri: Lise, ortaokul anlamlı karne görüşleri!

Öğretmen karne görüşleri yoğun şekilde sorgulanıyor. Yarıyıl tatili öncesi öğretmenler öğrencileri için karne görüşünde bulunuyor. Lise, ortaokul anlamlı karne görüşleri merak ediliyor. 17 Ocak Cuma günü milyonlarca öğrenci karne sevinci yaşayacak. Karnelerini alan öğrenciler kısa süreli bir tatil yaparak dinlenecek. Öğretmenler ise karneleri dağıtmadan önce E-Okul sistemi üzerinden karne görüşleri giriyor. Bu görüşler tebrik ve motivasyona yönelik olabiliyor. İşte, öğretmenler için derlediğimiz öğretmen karne görüşleri…

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Karneler için geri sayım! Öğretmen karne görüşleri: Lise, ortaokul anlamlı karne görüşleri!

ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ

Başarılı bir dönem geçirdin. Başarılarının artmasını istiyorsan tatilini verimli geçirmen gerekir.

Gösterdiğin başarı takdire şayan. Yeni eğitim öğretim döneminde de bu başarının daha da artmasını dilerim.

Etkili çalışamadığın için derslerde başarı gösteremedin. Bu durumu düzeltmen gerekir. Ancak o zaman hayattan haz alırsın.

Arkadaş ortamının olumsuz etkisiyle senden beklenen başarıyı gerçekleştiremedin. Bu vaziyetini düzeltmen gerekir.

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Karneler için geri sayım! Öğretmen karne görüşleri: Lise, ortaokul anlamlı karne görüşleri!

Çok Başarılı Öğrenciler İçin;

- Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

- Başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

- Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması temenni ediyorum.

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Karneler için geri sayım! Öğretmen karne görüşleri: Lise, ortaokul anlamlı karne görüşleri!

- Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

- Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

- Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olduğun için tebrik eder, başarılarının devamını temenni ederim.

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Karneler için geri sayım! Öğretmen karne görüşleri: Lise, ortaokul anlamlı karne görüşleri!

- Disiplinli, planlı çalışman başarıyı getirdi.

- Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte

- Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum.