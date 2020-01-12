Karneler için geri sayım! Öğretmen karne görüşleri: Lise, ortaokul anlamlı karne görüşleri!

Öğretmen karne görüşleri 2019-2020 eğitim öğretim yılındaki sömestr tatili öncesi araştırılıyor. Lise, ortaokul anlamlı karne görüşleri okulların kapanmasına sayılı gün kala merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatili öncesi karne sevinci yaşayacak. Kimi öğrenciler derslerinde başarı sağlarken, kimi öğrencilerin de ikinci dönemde daha sıkı çalışması gerekecek. E-Okul sistemi üzerinden öğretmenler öğrencileri için karne görüşü yazıyor. Bu karne görüşlerinde hem performans değerlendirmesi yapılıyor hem de öğrencileri motive edici dilek ve beklentiler kullanılıyor. İşte, anlamlı öğretmen karne görüşleri!