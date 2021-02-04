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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Karınca yuvasına beton döktü! İnanılmaz gerçek ortaya çıktı Karınca yuvasına beton döktü! İnanılmaz gerçek ortaya çıktı
Karınca yuvasına beton döken adam inanılmaz bir gerçeği ortaya çıkardı. Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar harekete geçti ve eski bir karınca yuvasına on ton çimento döktüler çıkan sonuca ise inanamadılar. İşte gözlerinize inanamayacağınız kareler...
Giriş Tarihi: 04.02.2021 05:27
Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar, eski bir karınca yuvasına on ton çimento döktüler ve üç gün beklediler.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Araştıma, cevabın oldukça büyük olabileceğini gösterdi. Çalışmanın sonunda, karınca kolonisinin inşa ettiği 8 metre derinliğine inen ve 500 metrekarelik alana yayılan bir yapıyla karşılaşıldı.
Ortalama 5 milimetre uzunluğundaki karıncaların yaptığı bu devasa yapı, yuvadan çok bir şehri andırıyor.