Karınca yuvasına beton döktü! İnanılmaz gerçek ortaya çıktı

Karınca yuvasına beton döken adam inanılmaz bir gerçeği ortaya çıkardı. Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar harekete geçti ve eski bir karınca yuvasına on ton çimento döktüler çıkan sonuca ise inanamadılar. İşte gözlerinize inanamayacağınız kareler...