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Haberler Galeri Karaman'da feci kaza! Dağ yolunda takla attılar! 5 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da feci kaza! Dağ yolunda takla attılar! 5 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da, içerisinde mermer ocağında çalışan işçilerin bulunduğu cipin dağ yolunda takla atması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen cip, merkeze bağlı Aybastı Köyü yakınlarındaki Keloluk mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, mermer ocağında çalıştıkları bildirilen 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 03.04.2023 18:54 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 18:55
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Karaman’da feci kaza! Dağ yolunda takla attılar! 5 kişi hayatını kaybetti
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Karaman’da feci kaza! Dağ yolunda takla attılar! 5 kişi hayatını kaybetti
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Karaman’da feci kaza! Dağ yolunda takla attılar! 5 kişi hayatını kaybetti
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Karaman’da feci kaza! Dağ yolunda takla attılar! 5 kişi hayatını kaybetti
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Karaman’da feci kaza! Dağ yolunda takla attılar! 5 kişi hayatını kaybetti