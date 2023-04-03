03 Nisan 2023, Pazartesi
Karaman'da feci kaza! Dağ yolunda takla attılar! 5 kişi hayatını kaybetti
Karaman'da, içerisinde mermer ocağında çalışan işçilerin bulunduğu cipin dağ yolunda takla atması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen cip, merkeze bağlı Aybastı Köyü yakınlarındaki Keloluk mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, mermer ocağında çalıştıkları bildirilen 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 03.04.2023 18:54 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 18:55
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