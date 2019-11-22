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Kara Cuma başladı mı? Kara Cuma indirimleri nelerdir? Hangi ürünler ve siteler indirime girdi?

Alışveriş çılgınlığı olarak bilinen Kara Cuma (Black Friday) için geri sayım sürüyor. Peki, Kara Cuma başladı mı? Kara Cuma indirimleri nelerdir? Hangi ürünler ve siteler indirime girdi? İlk olarak ABD'de ortaya çıkan ve birçok firmanın bu özel güne büyük indirimler yaptığı Kara Cuma (Black Friday) Türkiye'de de son yıllarda popüler oldu. Ülkemizde Efsane Cuma, Muhteşem Cuma gibi adlarla da bilinen Kara Cuma indirimleri yakından takip ediliyor. İşte, Türkiye'deki Kara Cuma kampanyaları!

Giriş Tarihi: 22.11.2019 18:58 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 18:59
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Kara Cuma başladı mı? Kara Cuma indirimleri nelerdir? Hangi ürünler ve siteler indirime girdi?

Kara Cuma başladı mı? Kara Cuma indirimleri nelerdir? Dünya üzerinde birçok firmanın ürünlerinde büyük indirimler yaptığı Kara Cuma (Black Friday) için heyecan başladı. Türkiye'de de yakından takip edilen Kara Cuma etkinliği için birçok firma özel kampanyalar hazırladı. Peki, Kara Cuma'da hangi ürünler ve siteler indirime giriyor? Kara Cuma indirimleri alışveriş severler tarafından araştırılıyor. İşte, bu yılki Kara Cuma haftası hakkında tüm merak edilenler!

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Kara Cuma başladı mı? Kara Cuma indirimleri nelerdir? Hangi ürünler ve siteler indirime girdi?

KARA CUMA BAŞLADI MI?

Kara Cuma (Black Friday) etkinliği 29 Kasım Cuma günü başlayacak. Ancak birçok firma şimdiden hafta boyu sürecek kampanyalarına başladı!

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Kara Cuma başladı mı? Kara Cuma indirimleri nelerdir? Hangi ürünler ve siteler indirime girdi?

EFSANE CUMA BAŞLADI!

Efsane Cuma indirimleri, Hepsiburada internet sitesi üzerinden dün akşam başladı. Efsane Cuma indirimleri 21 Kasım saat 21.00 itibariyle Hepsiburada.com üzerinden görüntülendi.

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Kara Cuma başladı mı? Kara Cuma indirimleri nelerdir? Hangi ürünler ve siteler indirime girdi?

AMAZON DA KATILIYOR

Amazon'da 26-30 Kasım'da gerçekleşecek "Beklenen Cuma" fırsatları kapsamında birçok farklı kategoride yüzde 70'e varan indirim tüketicilerle buluşacak.

Trendyol: Efsane indirim günler'e 25 Kasım saat 00:00'da başlıyor. 5 gün sürecek Black Friday indirimlerinde cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya ve aklınıza gelebilecek yüz binlerce üründe geçerli olacak.

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Kara Cuma başladı mı? Kara Cuma indirimleri nelerdir? Hangi ürünler ve siteler indirime girdi?

MORHİPO: Morhipo'da Black Sale adıyla duyurulacak indirimlerin en yoğun ve kazançlı olacağı gün ise Black Friday'e denk gelen Kasım ayının son Cuma günü yani 29 Kasım olacak. Kozmetik, giyim, ev dekorasyonu ve tekstili, elektronik, spor giyim, ayakkabı ve çantada sizi bekleyen yüzlerce marka ve binlerce ürün olduğunu, bu markalarda süper indirimlerin %90'ı bulacağını unutmayın.