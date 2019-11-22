Kara Cuma başladı mı? Kara Cuma indirimleri nelerdir? Hangi ürünler ve siteler indirime girdi?

Alışveriş çılgınlığı olarak bilinen Kara Cuma (Black Friday) için geri sayım sürüyor. Peki, Kara Cuma başladı mı? Kara Cuma indirimleri nelerdir? Hangi ürünler ve siteler indirime girdi? İlk olarak ABD'de ortaya çıkan ve birçok firmanın bu özel güne büyük indirimler yaptığı Kara Cuma (Black Friday) Türkiye'de de son yıllarda popüler oldu. Ülkemizde Efsane Cuma, Muhteşem Cuma gibi adlarla da bilinen Kara Cuma indirimleri yakından takip ediliyor. İşte, Türkiye'deki Kara Cuma kampanyaları!