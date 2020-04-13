Kaplumbağanın karnından çıkanlar şoke etti! Tüyleri ürpertti...

Kaplumbağanın karnından çıkanlar tüyleri diken diken etti. Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı. Kaplumbağanın karnından çıkanlar ise görenleri adeta şoke etti. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntüler herkesi hayrete düşürdü. İşte kaplumbağanın karnından çıkanlar...