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Kaplumbağanın karnından çıkanlar şoke etti! Tüyleri ürpertti...

Kaplumbağanın karnından çıkanlar tüyleri diken diken etti. Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı. Kaplumbağanın karnından çıkanlar ise görenleri adeta şoke etti. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntüler herkesi hayrete düşürdü. İşte kaplumbağanın karnından çıkanlar...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 06:54 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 06:55
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Kaplumbağanın karnından çıkanlar şoke etti! Tüyleri ürpertti...

Akıllara durgunluk veren olay görenleri şaşkına çevirdi. Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı. Kaplumbağanın karnından çıkanlar ise görenleri adeta şoke etti.

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Kaplumbağanın karnından çıkanlar şoke etti! Tüyleri ürpertti...

Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntüler herkesi hayrete düşürdü.

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Kaplumbağanın karnından çıkanlar şoke etti! Tüyleri ürpertti...

İşte kaplumbağanın karnından çıkanlar...

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Kaplumbağanın karnından çıkanlar şoke etti! Tüyleri ürpertti...
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Kaplumbağanın karnından çıkanlar şoke etti! Tüyleri ürpertti...