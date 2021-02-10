Kangal 5 metre yükseklikteki 'Drone'u kaptı! O anlar sosyal medyayı salladı

Buralarda sabahlıyoruz. Komlarımız da köylerimize uzak. Bu zorlukların üstüne bir de kurtlarla uğraşmak zorundayız. Onlara karşı en büyük savunma silahımız kangal köpeklerimiz. Ben bu köpeği yavruyken Sivas'ta 10 koyun karşılığında vererek aldım. Gündüz koyunlar merada otlarken, gece de ahırların etrafında durmadan devriye atıyor. Koyunlarımıza ve kuzularımıza sahip çıkıyor. Bunlar bizim can dostlarımız ve en büyük savunma silahımız. 4 tane kangal köpeğimiz var. Bu gördüğünüzün ismi 'Koto' ve 2 yaşında" diye konuştu.