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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kangal 5 metre yükseklikteki 'Drone'u kaptı! O anlar sosyal medyayı salladı Kangal 5 metre yükseklikteki 'Drone'u kaptı! O anlar sosyal medyayı salladı Son dakika haberine göre; Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çekilen görüntüler sosyal medyayı salladı. Küçükbaş sürü sahipleri kurt sürülerinden besi hayvanlarını korumak için kangal köpeklerine güveniyor. Kangallardan biri, haberini yapmak için havadan görüntü almaya çalışan gazetecilerin 5 metre yükseklikteki drone'unu havada kaparken o anlar paylaşım rekoru kırdı. Giriş Tarihi: 10.02.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 10:17
Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde sürü sahiplerinin kış şartlarında çektikleri zorlukları ve kurt saldırılarına karşı en büyük yardımcıları olan Kangal köpeklerini haberleştirmek isteyen gazeteciler drone'la görüntü almak istedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Koyun sürüsünü çekmek için yükselen drone'un yaklaştığını gören Kangal köpeği, koşarak 5 metre yükseklikteki drone'u kaptı. Kangal köpeği daha sonra drone'u bırakıp uzaklaştı. Drone kamerası bu anları saniye saniye kaydetti.
'KOYUNLARA HİÇBİR ŞEYİ YAKLAŞTIRMIYOR'
Sürü sahibi Seçkin Ekici, köpeğinin koyunlara hiçbir şeyi yaklaştırmadığını belirterek, "Köpeğimi Sivas'tan getirttim. Gerçekten harika bir köpek. Demirören Haber Ajansı (DHA) koyun ve kuzularımızı çekmek için bu bölgeye geldi. Drone, koyunların üstüne geldiği anda köpek 5 metre sıçrayarak havada kaptı" diye konuştu.
'KANGALLAR, EN BÜYÜK SAVUNMA SİLAHIMIZ'
Kurt saldırıları ve diğer tehlikelere karşı Kangal köpeklerinin en büyük savunma silahları olduğunu kaydeden Uğur Ekici, "Biz yılın 4 ayını Ovacık'ın yüksek kesimli yaylalarında geçirdikten sonra köyümüze dönmekteyiz. Koyunlarımızda kuzulama başladı. İşimiz çok zor.
Buralarda sabahlıyoruz. Komlarımız da köylerimize uzak. Bu zorlukların üstüne bir de kurtlarla uğraşmak zorundayız. Onlara karşı en büyük savunma silahımız kangal köpeklerimiz. Ben bu köpeği yavruyken Sivas'ta 10 koyun karşılığında vererek aldım. Gündüz koyunlar merada otlarken, gece de ahırların etrafında durmadan devriye atıyor. Koyunlarımıza ve kuzularımıza sahip çıkıyor. Bunlar bizim can dostlarımız ve en büyük savunma silahımız. 4 tane kangal köpeğimiz var. Bu gördüğünüzün ismi 'Koto' ve 2 yaşında" diye konuştu.