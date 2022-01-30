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Kağıthane’de sokak ortasında cinayet! Son nefesini verdiği anlar kamerada

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kıraathane işleten 61 yaşındaki adam, alacak-verecek sebebiyle çıkan kavgada sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet anları saniye saniye kameralara yansırken, son anlarında yerde sürünen şahıs olay yerine yaşamını yitirdi. Emniyet güçlerinin kıskıvrak yakaladığı saldırgan da tutuklanarak hapishaneye gönderildi. İşte detaylar…

İHA
Giriş Tarihi: 30.01.2022 13:17 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 13:17
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Kağıthane’de sokak ortasında cinayet! Son nefesini verdiği anlar kamerada

Olay, geçen hafta Cumartesi günü saat 22.30 sularında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı.

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Kağıthane’de sokak ortasında cinayet! Son nefesini verdiği anlar kamerada

61 yaşındaki kıraathane sahibi Cemal Aslan ve 41 yaşındaki Yunus T. (41) arasında alacak-verecek meselesi sebebiyle tansiyon yükseldi.

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Kağıthane’de sokak ortasında cinayet! Son nefesini verdiği anlar kamerada

KARDEŞİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Tartışmanın büyüyerek sokağa taşması üzerine Yunus T. silahını çekerek Aslan'a doğrulttu.

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Kağıthane’de sokak ortasında cinayet! Son nefesini verdiği anlar kamerada

O esnada İsmet T. araya girerek kardeşini sakinleştirmek istedi.

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Kağıthane’de sokak ortasında cinayet! Son nefesini verdiği anlar kamerada

AĞIR YARALANDI

Ancak Aslan'ın Yunus T.'nin üzerine gelmesi üzerine çıkan arbedede Cemal Aslan, karın boşluğundan tabancayla vurularak ağır şekilde yaralandı.