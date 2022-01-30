30 Ocak 2022, Pazar
Kağıthane’de sokak ortasında cinayet! Son nefesini verdiği anlar kamerada
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kıraathane işleten 61 yaşındaki adam, alacak-verecek sebebiyle çıkan kavgada sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet anları saniye saniye kameralara yansırken, son anlarında yerde sürünen şahıs olay yerine yaşamını yitirdi. Emniyet güçlerinin kıskıvrak yakaladığı saldırgan da tutuklanarak hapishaneye gönderildi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 30.01.2022 13:17 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 13:17
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