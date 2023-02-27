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Haberler Galeri Kafese bakan sahibi muhabbet kuşunu öyle görünce gözlerine inanamadı 🐦 Yavrusunu paramparça etti! ''Cicikuş'' diyoruz ama...

Kafese bakan sahibi muhabbet kuşunu öyle görünce gözlerine inanamadı 🐦 Yavrusunu paramparça etti! ''Cicikuş'' diyoruz ama...

İzmir'de hobi olarak muhabbet kuşu üreticiliği yapan Hasan Can isimli vatandaş, her gün yaptığı rutin işlerden birisini yapmak üzere üretimhanesine gitti. Uzun süredir baktığı anne muhabbet kuşunda farklılık sezen Can, kafese yaklaşınca vehametin farkına vardı. Kuşun cere ve gaga bölgesindeki kanın nedenini merak eden Can, yuvalığı açtığında hayatının şokunu yaşadı.

Giriş Tarihi: 27.02.2023 07:36
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Kafese bakan sahibi muhabbet kuşunu öyle görünce gözlerine inanamadı 🐦 Yavrusunu paramparça etti! ’’Cicikuş’’ diyoruz ama...

Muhabbet kuşları birçok evde bakılan sosyal ve son derece akıllı hayvanlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kafese bakan sahibi muhabbet kuşunu öyle görünce gözlerine inanamadı 🐦 Yavrusunu paramparça etti! ’’Cicikuş’’ diyoruz ama...

Onları neşeleri ve sempatik hareketleriyle tanıyoruz.

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Kafese bakan sahibi muhabbet kuşunu öyle görünce gözlerine inanamadı 🐦 Yavrusunu paramparça etti! ’’Cicikuş’’ diyoruz ama...

Ama muhabbet kuşlarının da kendi tabiatları var ve bu tabiatları bazen oldukça vahşi olabiliyor.

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Kafese bakan sahibi muhabbet kuşunu öyle görünce gözlerine inanamadı 🐦 Yavrusunu paramparça etti! ’’Cicikuş’’ diyoruz ama...

Bunu kanıtlar mahiyetteki olay İzmir'de meydana geldi.

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Kafese bakan sahibi muhabbet kuşunu öyle görünce gözlerine inanamadı 🐦 Yavrusunu paramparça etti! ’’Cicikuş’’ diyoruz ama...

Hobi olarak muhabbet kuşu üreten Hasan Can isimli vatandaş kafesi açtığında şoke oldu.