Kafese bakan sahibi muhabbet kuşunu öyle görünce gözlerine inanamadı 🐦 Yavrusunu paramparça etti! ''Cicikuş'' diyoruz ama...

İzmir'de hobi olarak muhabbet kuşu üreticiliği yapan Hasan Can isimli vatandaş, her gün yaptığı rutin işlerden birisini yapmak üzere üretimhanesine gitti. Uzun süredir baktığı anne muhabbet kuşunda farklılık sezen Can, kafese yaklaşınca vehametin farkına vardı. Kuşun cere ve gaga bölgesindeki kanın nedenini merak eden Can, yuvalığı açtığında hayatının şokunu yaşadı.

