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Japonya'dan kalkıp Muş'a geliyorlar! Dünya bunun için sıraya girdi

Denizden yüksekliği 1650 metre olan Muş'un Varto ilçesinde kurulan 37 milyon balık yumurtası üretim kapasitesine sahip Somon Alabalık Tesisi'nde üretilen balıklar, Japonya'ya da ihraç ediliyor.

DHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 16:16
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Japonya'dan kalkıp Muş'a geliyorlar! Dünya bunun için sıraya girdi

Ilık su balığı üretim kapasitesi açısından Türkiye'nin en büyük 10 tesisinden biri olan Varto Somon Alabalık tesisinde hedeflenen 6 milyon balık üretimi için sağıma başlandı.

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Japonya'dan kalkıp Muş'a geliyorlar! Dünya bunun için sıraya girdi

Tesisteki mühendis ve çalışanlar tarafından ilk olarak erkek ve dişileri ayırılan gökkuşağı alabalıkları, ardından tanklara dolduruluyor.

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Japonya'dan kalkıp Muş'a geliyorlar! Dünya bunun için sıraya girdi

Daha sonrasında ilaçlı suda bayıltılan dişi balıkların, kuru şekilde sırasıyla sağımları yapılıyor. Dişi balıkların ardından erkek balıklardan da aynı şekilde yapılan sağımlarla alınan spermler, dişi balıklardan alınan yumurtaların içine yerleştiriliyor.

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Japonya'dan kalkıp Muş'a geliyorlar! Dünya bunun için sıraya girdi

Döllenme işleminin bu şekilde gerçekleştirildiği tesiste sağım işlemleri sonrası, yumurtalar kuluçka makinelerine yerleştiriliyor.

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Japonya'dan kalkıp Muş'a geliyorlar! Dünya bunun için sıraya girdi

Kuluçka makinelerinde yaklaşık 40 gün bekletildikten sonra elde edilen balıklar, 10 gün boyunca besin kesesiyle besleniyor.