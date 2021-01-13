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13 Ocak 2021, Çarşamba
Haberler Galeri Japonya'dan kalkıp Muş'a geliyorlar! Dünya bunun için sıraya girdi
Japonya'dan kalkıp Muş'a geliyorlar! Dünya bunun için sıraya girdi
Denizden yüksekliği 1650 metre olan Muş'un Varto ilçesinde kurulan 37 milyon balık yumurtası üretim kapasitesine sahip Somon Alabalık Tesisi'nde üretilen balıklar, Japonya'ya da ihraç ediliyor.
Giriş Tarihi: 13.01.2021 16:16