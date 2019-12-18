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Jandarma 94 personel alacak! JGK personel alım şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı yapacağını duyurmuştu. 94 personelin alınacağı ilan bugün Resmi Gazete'de yer aldı. Binlerce kişinin yakından takip ettiği JGK personel alımı ilanında istenen şartlar da belli oldu. Adaylar başvuru işlemlerini online olarak gerçekleştirecek. JGK'dan yapılan açıklamada, ilan metninin tamamının okunması ve şartları taşıyanların başvurması gerektiğine dikkat çekildi. Eksik veya hatalı başvurular doğrudan geçersiz sayılacak. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı 94 personel alımı başvuru şartları neler? İşte JGK personel alımı başvuru şekli ve detayları...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 09:34
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Jandarma 94 personel alacak! JGK personel alım şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı 94 personel alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda adaylardan talep edilen şartlar açıklandı. Başvurular, JGK'nın resmi sayfası üzerinden online yapılacak. Şartları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Binlerce genç, "JGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı personel alım şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı 94 personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılacak? İşte Jandarma Genel Komutanlığı'nın ilanı ve detaylar...

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Jandarma 94 personel alacak! JGK personel alım şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. Müracaat tarihi (son başvuru tarihi) 05 Ocak 2020 tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

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Jandarma 94 personel alacak! JGK personel alım şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

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Jandarma 94 personel alacak! JGK personel alım şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.

ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.

h. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak ilan metninde belirtilen özel şartları sağlamak.

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Jandarma 94 personel alacak! JGK personel alım şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

JANDARMA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NASIL YAPILACAK?

a. İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr (Devlet Personel Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.

b. Adayların "İlan Metninin" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.