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Jandarma 94 personel alacak! JGK personel alım şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılacak?
Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı yapacağını duyurmuştu. 94 personelin alınacağı ilan bugün Resmi Gazete'de yer aldı. Binlerce kişinin yakından takip ettiği JGK personel alımı ilanında istenen şartlar da belli oldu. Adaylar başvuru işlemlerini online olarak gerçekleştirecek. JGK'dan yapılan açıklamada, ilan metninin tamamının okunması ve şartları taşıyanların başvurması gerektiğine dikkat çekildi. Eksik veya hatalı başvurular doğrudan geçersiz sayılacak. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı 94 personel alımı başvuru şartları neler? İşte JGK personel alımı başvuru şekli ve detayları...
Giriş Tarihi: 18.12.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 09:34
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