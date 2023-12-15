İzmir’in Seçil Erzan’ı Betül Kazar! Mağdurları nasıl kandırdığı ortaya çıktı | Tam 100 milyon liralık vurgun

"650 BİN TL VERDİM..."

Mağdurlardan G.B, Betül Kazar ile nasıl tanıştığını anlattı. G.B., "Bir arkadaş kanalıyla tanıştım. 2022 Mayıs'ından itibaren toplam 650 bin lira verdim. Kendini finans yöntemiyle ev satan bir şirketin temsilcisi olarak tanıttı. '350 bin lirayı ev için değerlendir geri kalanını da borsaya yatır, oradan gelen parayla evin taksitini ödersin' dedi. 300 bin liraya karşılık aylık 25 bin TL ödeyeceğini vaat etti. Bir süre sonra ödemeler aksamaya başladı. Nedenini sorduğumda çeşitli bahaneler üretmeye başladı. Savcılıktaki şikayetimi çekmem için senet verdi ama ödemedi. 650 bin liranın karşılığında 100 bin lira alabildim" ifadelerini kullandı.