İzmir’in Seçil Erzan'ı Betül Kazar! Mağdurları nasıl kandırdığı ortaya çıktı | Tam 100 milyon liralık vurgun
İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Betül Kazar, fon vurgunu yapan Seçil Erzan'a özendi. Kendini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıtarak onlarca kişiden 100 milyon lirayı cebe indiren Kazar, drdından firar etti. Tüm birikimlerini kaptıran mağdurların ifadeleri Kazar'ın oyununu gözler önüne serdi.
Sabah
Giriş Tarihi: 15.12.2023
11:32 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
11:32
Türkiye, futbol ve iş dünyasını sarsan yüksek kar vaatli fon vurgunuyla sarsıldı. Özel bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan, Arda Turan, Emre Bölezoğlu ve Muslera gibi isimleri kandırdı. Tutuklandı. Yeni Asır'ın haberine göre Seçil Erzan dosyasında her gün yeni bir detay ortaya çıkarken, yeni bir vurgun daha yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İzmir Tire'de kendini muhasebe ve finans uzmanı olarak tanıtan Betül Kazar, ev hanımı, emekli, işçi, esnaf, iş insanı ve memurların da olduğu onlarca kişiyi dolandırdı. 100 milyon liralık vurgun yapan Betül Kazar, kayıplara karıştı. İzmir'in Seçil Erzan'ı denilen Betül Kazar'ın mağdurlarını kandırmak için uyguladığı yöntem ise şaşkınlık yarattı.
LÜKS HAYATIYLA GÜVEN KAZANMIŞ
Betül Kazar'a tüm birikimlerini kaptıran mağdurlar, dolandırıcının yöntemini anlattı. Öyle ki Kazar, lüks yaşantısı, pahalı kıyafetleri ve son model aracıyla güven kazandı. Ancak aracı bile kiralık çıktı!
"650 BİN TL VERDİM..."
Mağdurlardan G.B, Betül Kazar ile nasıl tanıştığını anlattı. G.B., "Bir arkadaş kanalıyla tanıştım. 2022 Mayıs'ından itibaren toplam 650 bin lira verdim. Kendini finans yöntemiyle ev satan bir şirketin temsilcisi olarak tanıttı. '350 bin lirayı ev için değerlendir geri kalanını da borsaya yatır, oradan gelen parayla evin taksitini ödersin' dedi. 300 bin liraya karşılık aylık 25 bin TL ödeyeceğini vaat etti. Bir süre sonra ödemeler aksamaya başladı. Nedenini sorduğumda çeşitli bahaneler üretmeye başladı. Savcılıktaki şikayetimi çekmem için senet verdi ama ödemedi. 650 bin liranın karşılığında 100 bin lira alabildim" ifadelerini kullandı.
'PARANIZ GÜVENDE' DEMİŞ
Mağdurlardan F.B. ise altınlarını bozdurup evini satıp parasını Betül Kazar'a verdiğini anlattı. "Başta verdiğim altınlara karşılık aylık bin lira kadar faiz verdi. Daha sonra 300 bin liraya sattığım evin parasını poşete koyup kendisine elden teslim ettim. Bana 'Borsa oynuyorum, merak etme, sizin paralar sigortalı' dedi. Kızım da fabrika da çalışıp, para biriktiriyordu, araba alacaktı. Ona verdiğimiz paraları ne ben ne de kızım geri alamadı" diye konuştu.