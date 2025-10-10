İzmir’deki akım faciasında 2 kişi hayatını kaybetmişti! Davada karar açıklandı

ÖKTEMAY'IN AİLESİ ÇEKİLMİŞTİ

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamada İnanç Öktemay'ın ailesi davadan çekildi. 9 sanığın tutuklu olduğu davanın İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 7. celsesi yapılıyor. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra Özge Ceren'in babası Ahmet Abi ve avukatlar katıldı. Kimlik tespitinin ardından duruşma başladı. Duruşmada söz verilen Ahmet Abi, "Burada vereceğiniz karar sadece evladım için değil, tüm gençlerimiz için dönüm noktası olacak. Emsal bir karar olacak. Bu ihmali yapanların hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Kimse sokakta yürürken ölmesin. Kamu vicdanını rahatlatacak bir ceza verileceğine inanıyorum" dedi. Savcı, geçen duruşma verdiği esas hakkında mütalaasını yineledi.