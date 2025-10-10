Yaşam

İzmir'deki akım faciasında 2 kişi hayatını kaybetmişti! Davada karar açıklandı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanakta, sokak ortasında elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay (44) ile Özge Ceren Deniz'in (23) hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşmasında; tutuksuz yargılanan sanıkların da savunmaları alındı. Tutuksuz yargılanan sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Son sözü sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu. Mahkeme başkanı, 'Yargılama faaliyeti yapıldı. Birazdan heyet Türk milleti adına karar açıklayacak. Karar kesin değildir. Mahkeme heyeti dosyadaki delillerle karar verecektir. Vereceğimiz karar kesin nitelikte değildir. İstinaf ve temyiz aşamasında incelenip, kesinleşecektir' dedi ve kararı açıkladı. İşte sanıklara verilen ceza...

İzmir'de, 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçede sokaklar suyla doldu.

Sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı.

Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay da akıma kapılıp, bir anda yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye'de toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında ilk olarak gözaltına alınan 30 kişiden 14'ü tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, 1 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerden Zekeriya T. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık talimatıyla 26 Temmuz'da Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdür Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Gediz Elektrik personeli Halit Özpelit, gözaltına alındı. 11 şüphelinin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖKTEMAY'IN AİLESİ ÇEKİLMİŞTİ

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamada İnanç Öktemay'ın ailesi davadan çekildi. 9 sanığın tutuklu olduğu davanın İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 7. celsesi yapılıyor. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra Özge Ceren'in babası Ahmet Abi ve avukatlar katıldı. Kimlik tespitinin ardından duruşma başladı. Duruşmada söz verilen Ahmet Abi, "Burada vereceğiniz karar sadece evladım için değil, tüm gençlerimiz için dönüm noktası olacak. Emsal bir karar olacak. Bu ihmali yapanların hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Kimse sokakta yürürken ölmesin. Kamu vicdanını rahatlatacak bir ceza verileceğine inanıyorum" dedi. Savcı, geçen duruşma verdiği esas hakkında mütalaasını yineledi.

TUTUKLU SANIKLAR SAVUNMALARINI TAMAMLADI

Abi'nin ardından tutuklu sanıklara söz verildi. Beraat talebinde bulunan tutuklu sanık İZSU teknik amiri Mehmet Zeki Aytulun, "454 gündür cezaevindeyim ve her gün kendime bu olayın neresinde olduğumu soruyorum. Eğer suçum varsa en ağır cezayı bana verin ama suçum yok" dedi.

"BEN KAÇACAK BİRİ DEĞİLİM"

Tutuklu sanık Arif Kapuş da, "Bu davada benim gibi yönetici, işverenler mevcut. Şu an tutuksuz yargılanmaktadır. Ben kaçacak değilim. Kaza olduğunda adımın İZSU tarafından savcılığa verildiğini biliyordum, gözaltına alınmayı bekliyordum. Kendi rızamla teslim oldum. Sahte belgeler ile davanın gidişine yön vermiş, benimle bu davada bulunan ancak tutuksuz yargılanan isimlerin olması son derece düşündürücüdür. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

"YARIN OLSA YİNE AYNISINI YAPARDIM"

Tutuklu sanıklardan Gediz Arıza Onarım Personeli Fırat Akbay, yaptığı yanlış bir şey olmadığını savundu. Akbay, "Gördüğüm arızayı bildirip gereğini yaptım. Bugün aynı arızayla karşılaşsam yine aynı şeyi yapardım. Yaptığımın doğru olduğunu ve eksik olmadığını biliyorum. Alnım açık. Yarın olsa yarın da aynısını yaparım ve yaptığımla da gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

MAHKEME BAŞKANI KARARINI AÇIKLADI

Diğer tutuklu sanıkların da suçsuz olduklarını savunup beraat talebinde bulunduğu duruşma sona erdi. Mahkeme başkanı, "Yargılama faaliyeti yapıldı. Birazdan heyet Türk milleti adına karar açıklayacak. Karar kesin değildir. Mahkeme heyeti dosyadaki delillerle karar verecektir. Vereceğimiz karar kesin nitelikte değildir. İstinaf ve temyiz aşamasında incelenip, kesinleşecektir" dedi ve kararı açıkladı.

Heyet, Ali Külak, Doğan Kılıç, Fırat Akbay ve Mesut Türkan'ı 10 yıl; Ahmet Orhan Kaygısız, Arif Kapuş, Mehmet Fatih Tosun, Mehmet Zeki Aytulun, Mert Ceylan, Alper Doğan, Erman Çarık, Hamza Bayram, Abdülkadir Satık, Mürsel Arıcı, Yavuz Üner ve Cenan Demircan'ı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet; Alara Ekli, Ahmet Demircan, Barış Sevgili, Cengiz Topel Demircan, Deniz Sunal, İbrahim Şara, Koray Arif Fırat ve Volkan Şirin'e 5 yıl, Ali Arcan, Ekrem Yıldırım, Mustafa Atakan, Necati Ergin, Sefa Pişkinleblebici ve Zekeriye Tığtepe'ye ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ahmet Çelik, Erkut Bozkurt, Hakan Günay, Halit Özpelit, Serhat Ekin, Tahsin Erdoğan, Ufuk Eryılmaz, Uğur Yüksel ve Mehmet Zeki Alkan beraat ederken, yurt dışında yaşayan 1 sanığın dosyası ayrıldı. Heyet ayrıca tutuksuz yargılanan 5 sanığın da tutuklanmasına karar verdi. Böylelikle tutuklu sanık sayısı 15'e çıktı.

"BİR NEBZE TESELLİ OLDUK"

İzmir'in Konak ilçesinde sağanakta, sokak ortasında elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay (44) ile Özge Ceren Deniz'in (23) hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması sonrası konuşan Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "Sayın heyete gösterdikleri çaba ve gayret için teşekkür ederim. Adaletin yerini bulması bizi bir nebze bizi teselli etmiştir. Bundan sonra kimse yolda yürürken ölmesin. Tüm kamuoyuna teşekkür ederim" dedi.

"AİLENİN ACISINA BİR NEBZE SU SERPİLDİ"

Ailenin avukatı Ayşe Sarıçiçek ise "Davada sona gelindi ve karar açıklandı. Başından beri isteğimiz ihmali olan kişilerin hak ettikleri cezayı almalarıydı. Adil bir yargılama yapıldı. Ailenin acısına bir nebze su serpildi. Asıl suçluların hak ettikleri cezaları aldıklarına inanıyoruz. Bu süreçte yanımızda olan kamuoyuna teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.