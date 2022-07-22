İzmir’de metroda fotoğraflarını çeken sapığı böyle ifşa etti: 'Bunlar benim bacaklarım'

İzmir'deki banliyö tren hattı İZBAN'da skandal taciz olayı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Trende karşısında oturan kadının fotoğraflarını çeken kişi, kadının dikkati sayesinde yakalandı. Şahsın telefonunda kadının birçok fotoğrafı bulundu. Mağdur kadının "Eşiniz var mı?" sorusuna verdiği cevap ise şoke etti.O anlar da mağdur kadının çektiği video ile ortaya çıktı. İşte iğrenç taciz olayının ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 22.07.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 10:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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