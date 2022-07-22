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İzmir’de metroda fotoğraflarını çeken sapığı böyle ifşa etti: 'Bunlar benim bacaklarım'

İzmir'deki banliyö tren hattı İZBAN'da skandal taciz olayı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Trende karşısında oturan kadının fotoğraflarını çeken kişi, kadının dikkati sayesinde yakalandı. Şahsın telefonunda kadının birçok fotoğrafı bulundu. Mağdur kadının "Eşiniz var mı?" sorusuna verdiği cevap ise şoke etti.O anlar da mağdur kadının çektiği video ile ortaya çıktı. İşte iğrenç taciz olayının ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 22.07.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 10:19
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İzmir’de metroda fotoğraflarını çeken sapığı böyle ifşa etti: ’Bunlar benim bacaklarım’

İzmir'in Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasındaki banliyö tren hattında sefer yapan İZBAN'da skandal taciz olayı meydana geldi.

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İzmir’de metroda fotoğraflarını çeken sapığı böyle ifşa etti: ’Bunlar benim bacaklarım’

Trende yolculuk yapan bir kadının bacaklarının fotoğrafını çeken adam, kadının dikkati sonucu yakayı ele verdi.

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İzmir’de metroda fotoğraflarını çeken sapığı böyle ifşa etti: ’Bunlar benim bacaklarım’

İĞRENÇ TACİZ BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

Mağdur kadının taciz olayını fark etmesi üzerine şahsa, telefonunun galerisini açmasını söylemesi mide bulandıran gerçeği ortaya çıkardı.

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İzmir’de metroda fotoğraflarını çeken sapığı böyle ifşa etti: ’Bunlar benim bacaklarım’

GALERİDEN KADININ FOTOĞRAFLARI ÇIKTI…

Şahsın telefon galerisinde kadına ait fotoğraflar bulundu.

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İzmir’de metroda fotoğraflarını çeken sapığı böyle ifşa etti: ’Bunlar benim bacaklarım’

O anlar ise mağdur kadının çektiği video ile gün yüzüne çıktı.