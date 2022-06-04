İzmir’de düğünü yarıda bırakan yıkım! En mutlu günlerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

MÜHÜR FEKKİ YAPILMIŞ

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre işletmenin 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na muhalefet ettiği, sahil kısmında bulunan platformun devlet arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği öne sürüldü. Öte yandan kanuna muhalefetten dolayı mühürlenen işletmenin mühür fekki yaparak organizasyonlarını sürdürdüğü de bildirildi.