04 Haziran 2022, Cumartesi
İzmir'de düğünü yarıda bırakan yıkım! En mutlu günlerinde hayatlarının şokunu yaşadılar
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Saime Sultan Yalısı'nda, işletmecilerin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu öne sürülen platformlar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkımın gerçekleştiği gün yalıda düğün yapan vatandaşlar ise iş makineleri ve polisleri karşılarında görünce neye uğradığını şaşırırken düğünün iptal edildiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 04.06.2022 06:46 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 06:46
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18