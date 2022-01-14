İzmir'de bulundu! 8 bin 200 yaşında
İzmir'deki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 8 bin yıl öncesi inanışlara ait tanrıça ve tanrı heykelcikleri, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergiye açıldı. Ulucak, Yeşilova ve Ege Gübre kazılarından çıkarılarak İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen 10 eser, Neolitik dönemde Batı Anadolu'da yaşayan insanların inandığı ana tanrıça ve tanrıları betimliyor.
Giriş Tarihi: 14.01.2022
14:00
Kemalpaşa'daki Ulucak Höyüğü, Bornova'daki Yeşilova Höyüğü ve Aliağa'daki Ege Gübre Höyüğü'nden çıkarılan heykelciklerle insan biçimli kutsal sunu kabının bulunduğu toplam 10 eserlik sergide bazı eserler ilk kez ziyaretçiyle buluşuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Serginin ilgi çeken eserleri arasında Yeşilova Höyüğü'nden 2021 yılı kazılarında çıkarılan ana tanrıça heykelciği, Ege Gübre Höyüğü'nden tanrı heykelciği ile Ulucak Höyüğü'nden kadın bedenini yansıtan sunu kabı yer alıyor.
Ana tanrıça ve tanrıları tasvir eden bazı heykelciklerin ayakta göğüslerini tutar şekilde ya da oturur pozisyonda betimlendiği görülüyor.
Kazılarda tespit edilen evlerin girişi ve üretim alanlarında bulunan eserlerin, yapıldığı dönemde yaşamın bolluğu, idamesi gibi niyetleri temsil ettiği tahmin ediliyor.
ZAMAN TÜNELİ ANLAYIŞIYLA SERGİLENECEK
İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, AA muhabirine, 2021 yılında "Göremediklerinizi Göreceksiniz Projesi" kapsamında her ay çok nadir eserleri ziyaretçilerle buluşturduklarını, 2022 yılında aynı projeyi "kült" temasıyla sürdüreceklerini söyledi.