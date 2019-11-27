İzmir'de 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay var! İşte İzmir ve Türkiye'nin deprem haritası!

Son günlerde Balkanlar beşik gibi sallanıyor. Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde 24 kişi hayatını kaybetmiş, 600'den fala kişi ise yaralanmıştı. Arnavutluk'taki depremin hemen ardından Bosna Hersek'te de 5.4 büyüklüğünde bir başka deprem gerçekleşti. Bosna, Arnavutluk'a nazaran depremi daha az zararla atlatırken, deprem Türkiye'ye doğru geliyor mu tartışmaları alevlendi. Tartışmalar sürerken bugün saat 10.23'te Ege Denizi'nde bulunan Yunanistan'a bağlı Girit Adası'nda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hissedildi. İzmirliler depremin ardından, AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden son depremleri araştırmaya başladı. Bir yandan da İzmir'deki fay hatları ve riskli ilçeler merak konusu oldu. Yapılan araştırmalarda İzmir'deki 313 bin binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi gerekiyor 313 bin binada 1 milyon 650 bin konut ve işyeri bulunuyor. İşte İzmir'in deprem haritası...