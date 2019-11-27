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İzmir'de 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay var! İşte İzmir ve Türkiye'nin deprem haritası!

Son günlerde Balkanlar beşik gibi sallanıyor. Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde 24 kişi hayatını kaybetmiş, 600'den fala kişi ise yaralanmıştı. Arnavutluk'taki depremin hemen ardından Bosna Hersek'te de 5.4 büyüklüğünde bir başka deprem gerçekleşti. Bosna, Arnavutluk'a nazaran depremi daha az zararla atlatırken, deprem Türkiye'ye doğru geliyor mu tartışmaları alevlendi. Tartışmalar sürerken bugün saat 10.23'te Ege Denizi'nde bulunan Yunanistan'a bağlı Girit Adası'nda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hissedildi. İzmirliler depremin ardından, AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden son depremleri araştırmaya başladı. Bir yandan da İzmir'deki fay hatları ve riskli ilçeler merak konusu oldu. Yapılan araştırmalarda İzmir'deki 313 bin binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi gerekiyor 313 bin binada 1 milyon 650 bin konut ve işyeri bulunuyor. İşte İzmir'in deprem haritası...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 11:22
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İzmir'de 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay var! İşte İzmir ve Türkiye'nin deprem haritası!

Arnavutluk'ta başlayan deprem, Bosna Hersek'ten sonra Yunanistan'ı da vurdu. Ege Denizi'nde bulunan Girit Adası'nda meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Deprem öylesine şiddetliydi ki 256 kilometre mesafedeki Atina'da ve İzmir'in birçok ilçesinde duyuldu. Art arda yaşanan depremler bölge ülkelerde tedirginlik yaratırken, Türkiye'de de birçok kişi endişeli. Yunanistan'daki depremi hisseden İzmirlilerin endişesi ise biraz daha fazla. İzmir'in birkaç ay önce deprem haritası yayınlanmıştı. 313 bin binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi gerektiği belirtilmiş, 1 milyon 650 bin konut ve işyerinin risk altında olduğu açıklanmıştı. İzmir'de riskli ilçeler de raporda yer aldı. İşte detaylar...

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İzmir'de 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay var! İşte İzmir ve Türkiye'nin deprem haritası!

13 FAY HATTI VAR

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, İzmir için kritik bir uyarıda bulundu. Murathan, 'İzmir'de 7,0 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay hattımız var' dedi.

İstanbul depreminin ardından İzmir'e dikkat çeken Murathan o günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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İzmir'de 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay var! İşte İzmir ve Türkiye'nin deprem haritası!

"İstanbul'da bir fay hattı varken, İzmir'de 13 ayrı fay hattı var. Fayların birçoğu kent merkezlerinde geçiyor. Kıyı bölgeleri risk altında. İstanbul'da deprem üretme potansiyeli olan şimdi tek bir fay hattımız var; Kuzey Anadolu Fay Hattı. Bunun İstanbul segmenti. İzmir'de 7,0 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay hattımız var. Bunlar güncel, aktif, diri fay dediğimiz deprem üreten faylar. İzmir aslında tektonik bir kent yani bir fay kenti. İzmir'de 13 fayın önemli bir kesimi kent yerleşiminin içinden geçiyor."

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İzmir'de 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay var! İşte İzmir ve Türkiye'nin deprem haritası!

"ALÜVYON ZEMİN ÜZERİNE KURULAN HEMEN HEMEN TÜM İLÇELER RİSK ALTINDA"
Özellikle bu ilçelerimiz; Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı ve aynı şekilde Menemen. Denizle bağlantılı olan ve gevşek zeminler diye tanımladığımız, bizim alüvyon zeminler üzerinde kurulu olan kentler daha risk altında. Daha sağlam kaya üzerine kurulu olan kentler, yerleşim yerleri, daha az risk taşıyor.

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İzmir'de 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay var! İşte İzmir ve Türkiye'nin deprem haritası!

Bu risk haritalarının oluşturulması talep edilmiş ve bunların ivedi olarak çıkartılması ve yapı inşaat sistemi ile haritalar üzerinde kurgulanması tasarlanmış. Temel riskler, alt yapı riskleri tanımlanmış, enerji hatları, trafo merkezleri ile doğal gaz hatlarının özellikle aktif fay hatlarının geçtiği yerlerdeki kesişme noktalarında özel güçlendirme projelerinin yapılması talep edilmiş.