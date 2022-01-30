İsviçre sorusu karşısında şoke oldu! Enerjisi ile herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Hamide Tanır'ın tek hayali...

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e 50 yaşındaki Hamide Tanır'ın sempatik tavırları damga vurdu. Sosyal medyada yaklaşık 30 milyon kişi tarafından izlenen Tanır, 50 bin lira ödül kazandı. Tanır, hikayesini A Haber muhabiri Hasan Özdemir'e anlattı. Kazandığı parayla ne yapmak istediğini açıkladı.