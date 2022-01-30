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Haberler Galeri İsviçre sorusu karşısında şoke oldu! Enerjisi ile herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Hamide Tanır'ın tek hayali...

İsviçre sorusu karşısında şoke oldu! Enerjisi ile herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Hamide Tanır'ın tek hayali...

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e 50 yaşındaki Hamide Tanır'ın sempatik tavırları damga vurdu. Sosyal medyada yaklaşık 30 milyon kişi tarafından izlenen Tanır, 50 bin lira ödül kazandı. Tanır, hikayesini A Haber muhabiri Hasan Özdemir'e anlattı. Kazandığı parayla ne yapmak istediğini açıkladı.

A Haber
Giriş Tarihi: 30.01.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 14:15
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İsviçre sorusu karşısında şoke oldu! Enerjisi ile herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Hamide Tanır’ın tek hayali...

Enerjisiyle tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İsviçre sorusu karşısında şoke oldu! Enerjisi ile herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Hamide Tanır’ın tek hayali...

Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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İsviçre sorusu karşısında şoke oldu! Enerjisi ile herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Hamide Tanır’ın tek hayali...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 21 Ocak'taki yayınına konuk olan yarışmacı Hamide Tanır kendine özgü tarzıyla yarışmaya damga vurdu.

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İsviçre sorusu karşısında şoke oldu! Enerjisi ile herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Hamide Tanır’ın tek hayali...

50 yıldır Almanya'da yaşayan Tanır soruları bir bir geçti.

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İsviçre sorusu karşısında şoke oldu! Enerjisi ile herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Hamide Tanır’ın tek hayali...

Ama 100 bin liralık soruya gelince şoke oldu.