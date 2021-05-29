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İstinaf mahkemesinden vicdanları yaralayan karar! Eşini satırla öldüren koca için ceza indirimi istediler

Eskişehir'de, boşandığı Ayşe Tuba Arslan'ı (45) başına defalarca satırla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yerel mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Yalçın Özalpay'a (52) verilen bir üst mahkeme olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ne taşındı. Davanın ilk duruşmasında, istinaf savcısı katil zanlısı Özalpay'ın 'haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek cezada indirim talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise olayda haksız tahrik bulunmadığını ve indirimin söz konusu olamayacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 29.05.2021 13:40 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 14:52
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İstinaf mahkemesinden vicdanları yaralayan karar! Eşini satırla öldüren koca için ceza indirimi istediler

Anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından 2019 yılı ekim ayında, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda başına satırla vurularak, ağır yaralandı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Arslan, 44 gün sonra hayatını kaybetmiş, katil zanlısı Özalpay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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İstinaf mahkemesinden vicdanları yaralayan karar! Eşini satırla öldüren koca için ceza indirimi istediler

Olayın ardından yapılan incelemede Ayşe Tuba Arslan'ın 3 kez uzaklaştırma kararı aldığı eski eşi Yalçın Özalpay hakkında birinde 'ben ölünce mi yardım edeceksiniz?' ifadesi yer alan 23 farklı dilekçe vererek şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

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İstinaf mahkemesinden vicdanları yaralayan karar! Eşini satırla öldüren koca için ceza indirimi istediler

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Yalçın Özalpay, geçen temmuz ayında tutuklu yargılandığı Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca iyi hal ve haksız tahrik indirimi de uygulanmadı.

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İstinaf mahkemesinden vicdanları yaralayan karar! Eşini satırla öldüren koca için ceza indirimi istediler

Mahkemenin gerekçeli kararının ardından dava, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dün görülen davanın ilk duruşmasına sanık Yalçın Özalpay, tutuklu olduğu Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS sistemiyle bağlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Vekili Avukat Murat Yurdakul, Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan, annesi Meral Sondikme ve avukatları Heval Yıldız Karasu, Pınar Çevik Arpacı, Funda Güney ve Fatma Girgin ile sanık avukatı Görkem İlyas Sayar ise salonda yer aldı.

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İstinaf mahkemesinden vicdanları yaralayan karar! Eşini satırla öldüren koca için ceza indirimi istediler

Tutuklu sanık Yalçın Özalpay, istinaf mahkemesindeki savunmasında, Ayşe Tuba Arslan'ın kendisini aldattığını öne sürerek, "Eşim beni aldatıyormuş, bunu öğrendikten sonra telefon kayıtlarını geriye dönük istedim. Onları inceledim. Yaklaşık 10 yıldır eşim başkalarıyla ilişki yaşıyormuş, hatta buradan kazandığı paralarla ayrı ev almış bu evi de garsoniyer olarak kullanıyormuş. Bu ortaya çıktıktan sonra eşimin bizim yüzümüze bakacak hali kalmadığı için evden ayrıldı ancak hemen evimin yakınında karşıda ev tuttu. Bu süreç içerisinde de sürekli beni tahrik ediyordu. Beni tehdit ettiriyordu. Kurbandan kalma arabamda bıçaklar vardı. Onları eve çıkartacaktım, karşımdan geldi. Bana yine hakaret ve tehditlerde bulundu, tartıştık, ben bir kere vurduğumu hatırlıyorum sonrasını hatırlamıyorum" dedi.