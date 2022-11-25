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Haberler Galeri İstek parça uğruna cinayete kurban giden Onur Şener soruşturmasında sır perdesi aralanıyor! Ayrı ayrı toplandı parmak izi çıktı

İstek parça uğruna cinayete kurban giden Onur Şener soruşturmasında sır perdesi aralanıyor! Ayrı ayrı toplandı parmak izi çıktı

Ankara'da 2 Ekim tarihinde "istek şarkı" sebebiyle vahşice işlenen cinayette kullanılan cam bardağının kırık parçaları, uzman işçilikle birleştirildi. Ortaya çıkan tüm cam bardakta parmak izi tespit edilen 2 zanlının da cinayette parmağının olduğu belirlendi. İncelemenin akabinde savcı Onur Şener cinayetinde 5 zanlının beraber hareket ettiğine karar verdi.

Giriş Tarihi: 25.11.2022 12:05 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 13:28
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İstek parça uğruna cinayete kurban giden Onur Şener soruşturmasında sır perdesi aralanıyor! Ayrı ayrı toplandı parmak izi çıktı

Ankara'da istek parça tartışması sebebiyle çıkan kavgada boynuna aldığı darbe sonucu yaşamını yitiren müzisyen Onur Şener cinayetinin ayrıntıları, parçaları bir araya getirilen bardak sayesinde gün yüzüne çıktı.

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İstek parça uğruna cinayete kurban giden Onur Şener soruşturmasında sır perdesi aralanıyor! Ayrı ayrı toplandı parmak izi çıktı

Edinilen bilgiye göre, 2 Ekim'de cinayet ihbarından sonra çalışma başlatan ekipler, kavganın çıktığı Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin güvenlik kameralarının kayıt yapmadığını fark etti.

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İstek parça uğruna cinayete kurban giden Onur Şener soruşturmasında sır perdesi aralanıyor! Ayrı ayrı toplandı parmak izi çıktı

Sanıklardan İlker K'nin elindeki bardağı, Şener'in kafasına vurduktan sonra rastgele savurmaya devam ettiği tanık ve diğer sanıkların beyanlarına yansırken polis, cinayetin karanlık noktalarını aydınlatmak için yeni deliller aradı. Cinayetin gerçekleştiği alanın, diğer iş yerlerinin de güvenlik kameralarının kadrajına girmediğini belirleyen ekipler, olay yerinde çok sayıda cam kırığı buldu.

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İstek parça uğruna cinayete kurban giden Onur Şener soruşturmasında sır perdesi aralanıyor! Ayrı ayrı toplandı parmak izi çıktı

Uzman polislerce toplanan kırıklar, renk, kalınlık, desen ve kullanılan malzeme gibi fiziki özelliklerin yanı sıra yüzeydeki kesitlerine göre tasnif edildi.

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İstek parça uğruna cinayete kurban giden Onur Şener soruşturmasında sır perdesi aralanıyor! Ayrı ayrı toplandı parmak izi çıktı

Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı uzmanlarınca yapılan çalışma sonunda kırık cam parçalarından oluşturulan iki bardak, delil olarak dava dosyasına girdi. Olayda kullanılan üçüncü bardak ise çok küçük parçalara ayrıldığı için bütün haline getirilemedi.