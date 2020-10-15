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İstanbulluları şoke eden manzara! Yerleşim yerinde ortaya çıktı

İstanbul'da şoke eden manzara! Büyükçekmece'de 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. . Büyükçekmece Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin ayının görüntülendiği bölgede yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kalırken ayının akıbeti merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 14:31
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İstanbulluları şoke eden manzara! Yerleşim yerinde ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kemerdere Vadisi mevkinde 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı, üniversite öğrencisi Feraye Talay tarafından fark edildi. Oturdukları binanın çok yakınına kadar gelen boz ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Talay, Büyükçekmece Belediyesi ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünü aradı. Ayının görüntülendiği bölgede kapsamlı bir arama gerçekleştiren ekipler tüm araştırmalara rağmen boz ayıyı bulamadı. Ayının yavru olduğu tespit edilirken zarar görmeden yakalanabilmesi için ortaya çıktığı bölgeye kapan kuruldu. Ancak iki gün üst üste ortaya çıkan ayı bir daha görülemedi.

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İstanbulluları şoke eden manzara! Yerleşim yerinde ortaya çıktı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin elde ettiği bulgular, yavru ayının yiyecek arayışı içinde olduğunu gösterirken, görüldüğü bölgede arı kovanlarının bulunması da dikkat çekti.

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İstanbulluları şoke eden manzara! Yerleşim yerinde ortaya çıktı

Nesli tükenme tehdidi altında olan boz ayının Büyükçekmece'ye nasıl geldiği araştırılırken, bölgede yaşayan birileri tarafından kaçak olarak beslendiği veya bölgeye terk edildiği ihtimali üzerinde de durulduğu belirtildi.

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İstanbulluları şoke eden manzara! Yerleşim yerinde ortaya çıktı

"BAŞINA BİR ŞEY GELMESİNDEN ENDİŞELENİYORUZ"
Evlerinin önünde gördüğü ayıyı telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Feraye Talay yavru ayı için endişelendiğini belirterek şunları söyledi:

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İstanbulluları şoke eden manzara! Yerleşim yerinde ortaya çıktı

"Birkaç gün önce burada bir ayıya rastladık ama gece olduğundan ayı olduğunu fark edemedik. Önce yavru köpek olduğunu düşündük. Sonraki gece tekrar geldiği zaman onu video kaydına da aldık ve ayı olduğunu o zaman fark ettik. Hemen Büyükçekmece Belediyesi'ne haber verdik.