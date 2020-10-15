İstanbulluları şoke eden manzara! Yerleşim yerinde ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kemerdere Vadisi mevkinde 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı, üniversite öğrencisi Feraye Talay tarafından fark edildi. Oturdukları binanın çok yakınına kadar gelen boz ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Talay, Büyükçekmece Belediyesi ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünü aradı. Ayının görüntülendiği bölgede kapsamlı bir arama gerçekleştiren ekipler tüm araştırmalara rağmen boz ayıyı bulamadı. Ayının yavru olduğu tespit edilirken zarar görmeden yakalanabilmesi için ortaya çıktığı bölgeye kapan kuruldu. Ancak iki gün üst üste ortaya çıkan ayı bir daha görülemedi.