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İstanbulluları şoke eden manzara! Yerleşim yerinde ortaya çıktı
İstanbul'da şoke eden manzara! Büyükçekmece'de 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. . Büyükçekmece Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin ayının görüntülendiği bölgede yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kalırken ayının akıbeti merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 15.10.2020 13:13Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 14:31