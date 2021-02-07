İstanbullular evde kalmadı! Sahiller doldu taştı

Güneşli havayı gören İstanbullular, sahillere akın etti. Kız Kulesi ve Bebek sahilinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bazı vatandaşlar banklarda otururken bazılarının da ellerinde kahvelerle yürüyüş yaptıkları görüntülendi. Vatandaşların kalabalığı kameralara yansırken, maske ve mesafe kuralına da uyulmadığı görüntülendi.

Giriş Tarihi: 07.02.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 16:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL