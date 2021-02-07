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07 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA İstanbullular evde kalmadı! Sahiller doldu taştı Güneşli havayı gören İstanbullular, sahillere akın etti. Kız Kulesi ve Bebek sahilinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bazı vatandaşlar banklarda otururken bazılarının da ellerinde kahvelerle yürüyüş yaptıkları görüntülendi. Vatandaşların kalabalığı kameralara yansırken, maske ve mesafe kuralına da uyulmadığı görüntülendi. Giriş Tarihi: 07.02.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 16:43
Havanın sıcak olmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş sokağa çıkma kısıtlamasında Kız Kulesi Sahiline akın etti. Kız Kulesi Sahili'ni adeta dolduran vatandaşların rahat tavırları ise pes dedirtti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bazı vatandaşlar salgına aldırış etmeden yürüyüş yaparken, Kız Kulesi manzarasında banklarda oturdu. Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazı vatandaşlarında maskesiz olması dikkat çekti.
Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların yanı sıra birçok vatandaş manzaraya karşı fotoğraf çektirdi. Ayrıca Kız Kulesi Sahil şeridinde vatandaşların araçlarıyla uzun kuyruk oluştu. Öte yandan yoğun kalabalık havadan görüntülendi.
Bebek sahilinde de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti.
Kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle kimi İstanbullular yiyecek ve içeceklerini alıp dışarı çıktı. Kimi vatandaşlar bisiklet sürerken, kimileri çocuklarını alıp parka gittikleri görüldü.