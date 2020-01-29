İstanbul'da ünlü mekanda mide bulandıran olay! İstanbul Bebek'te ünlü bir restoranda yaşanan taciz iddiasına ilişkin mekanın müdürü A.İ. hakkında "Basit Cinsel Saldırı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakmak" suçlarından 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Giriş Tarihi: 29.01.2020 15:17 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 15:19
İstanbul Bebek'te ünlü bir restoranda yaşanan taciz iddiasına ilişkin mekanın müdürü A.İ. hakkında "Basit Cinsel Saldırı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakmak" suçlarından 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.
İstanbul Bebek'te ünlü bir restoranda kadın çalışanın, mekanın müdürü tarafından taciz edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi R.D.'nin ünlü mekanda çalışan, şüpheli A.İ.'nin de aynı iş yerinde müdür olduğu belirtildi.
Olay günü şüpheli A.İ.'nin alkollü olduğu ve ters davranışları nedeniyle müşteki R.D.'den özür dilediği aktarılan iddianamede, A.İ.'nin özür dilerken müştekiye sarılarak basit cinsel saldırı suçunu işlediği kaydedildi.
İddianamede olay gecesi müşteki R.D.'nin personel lavabosuna gittiği, burada şüpheli A.İ.'yi görmesi üzerine müşteri lavabosuna girerek kapıyı kilitlediği bu sırada kapının şüpheli tarafından zorlandığı iddianamede anlatıldı.