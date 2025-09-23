Yaşam

İstanbul’da tsunami olur mu? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de yanıtladı

Bugün İstanbul Tuzla'da tsunami tatbikatı yapıldı. Peki, İstanbul'da tsunami olur mu? Hangi ilçeler riskli? A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'a sordu. Ersoy, "Burada gelecekte büyük bir deprem bekliyoruz." dedi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
İstanbul’da tsunami olur mu? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de yanıtladı

İstanbul'da tsunami riski var mı? Tsunami anında neler yapılmalı? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"GELECEKTE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLİYORUZ"

Özellikle Marmara Denizi'nin içerisinden Kuzey Anadolu Fayı geçiyor. Burada gelecekte büyük bir deprem bekliyoruz ama depremi konuşurken beraberinde tsunamiyi de konuşmak gerekiyor. Çünkü ikisi birden İstanbul için bir tehlike yaratabiliyor.

İstanbul’da tsunami olur mu? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de yanıtladı

"MARMARA DENİZİ'NDE TSUNAMİ OLABİLİR"

Tsunami gerçeği artık kabul ediliyor. Eskiden sadece okyanuslarda olur, kapalı denizlerde olmaz gibi yanlış bir algı vardı, o yıkıldı. Nitekim Marmara Denizi'nin içerisinde bir tsunami olabilir. Tarihsel dönemde olmuş, bunun kayıtları var. Gelecekte de olabilir.

"BÜYÜK BİR DEPREM BEKLİYORUZ"
İstanbul’da tsunami olur mu? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de yanıtladı

TSUNAMİ TATBİKATI YAPILDI

Bu konuda çalışmalar yapılıyor şu anda. Ulusal kurumumuz AFAD, buradaki kıyılardaki planlamayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne vermiş durumda. Bu konuda yapılacak erken uyarı sistemini de görev olarak Kandilli'ye vermiş durumda. Bugün Tuzla sahillerinde bir ilkokulda mini mini yavrular bir tsunami tatbikatı yaptılar. Hemen sahilde okulları olduğu için bir uyarı verildi. O uyarıyla beraber okul dışına çıkıp kara içinde içeriye ve yükseğe doğru çıkarak tsunami tehlikesinden kurtulmaya çalıştılar. Bu çok önemli, farkındalık anlamında çok önemli. Bu çalışmaların daha da çoğaltılması gerekiyor.

İstanbul’da tsunami olur mu? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de yanıtladı

"17 İLÇEMİZİ İLGİLENDİRİYOR"

Ayrıca 17 ilçemizi ilgilendiriyor bu tehlike. Büyükçekmece'den başladı. Orada tabelalar var, başka ilçelere de konmaya başladı. Kaçış rotaları var. Çünkü deprem anında, tsunami anında büyük bir panikle nereye gideceğinizi bilmeyebilirsiniz. Dolayısıyla bu tabelalar çok yönlendirici oluyor. O anlamda iyi. Küçük yavrular da bu tatbikatlarla her şeyi davranışa dönüştürebiliyorlar, içselleştiriyorlar. Onlar bizim için hedef kitlesi, çok önemli.

İstanbul’da tsunami olur mu? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de yanıtladı

"TSUNAMİ TEHLİKESİNE HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR"

Marmara kıyılarında son 3 bin yıl içerisinde 30'a yakın tsunami vakası var. Bunlar kazılarla ortaya konmuş şeyler. Dolayısıyla da gelecekte de böyle bir tehlike olabilir. Bir kentli olarak tsunami tehlikesine de hazır olmamız gerekiyor. Çünkü Marmara'da sadece İstanbul değil, diğer iller de var. Dolayısıyla Türkiye'nin üçte biri burada yaşıyor. Ve kıyılarda da nasıl davranacağımızı bilmemiz gerekiyor.

"BU SIRADA KAÇMANIZ GEREKİYOR"

Tsunami, deprem gibi değil. Kıyıya dalgalar belli bir zaman aralığında gelir. En yakın yerde 5 dakikadır. Bu 5 dakikada kara içine ve yükseğe doğru çıkmak için vaktiniz var demektir. Orta yaşlı bir insan bile bunu yapabilir. Dolayısıyla farkındalık ve bilgi son derece önemli. Çünkü o sırada depremden sonra kıyıda deniz çekilecek, karayı görmeye başlayacaksınız, deniz altında. Bu sırada işte kaçmanız gerekiyor. Eğer biraz önce söylediğim kara içine ve yükseğe doğru çıktığınız takdirde tsunami tehlikesinden uzaklaşırsınız.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN