İstanbul’da tsunami olur mu? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de yanıtladı

"TSUNAMİ TEHLİKESİNE HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR"

Marmara kıyılarında son 3 bin yıl içerisinde 30'a yakın tsunami vakası var. Bunlar kazılarla ortaya konmuş şeyler. Dolayısıyla da gelecekte de böyle bir tehlike olabilir. Bir kentli olarak tsunami tehlikesine de hazır olmamız gerekiyor. Çünkü Marmara'da sadece İstanbul değil, diğer iller de var. Dolayısıyla Türkiye'nin üçte biri burada yaşıyor. Ve kıyılarda da nasıl davranacağımızı bilmemiz gerekiyor.

"BU SIRADA KAÇMANIZ GEREKİYOR"

Tsunami, deprem gibi değil. Kıyıya dalgalar belli bir zaman aralığında gelir. En yakın yerde 5 dakikadır. Bu 5 dakikada kara içine ve yükseğe doğru çıkmak için vaktiniz var demektir. Orta yaşlı bir insan bile bunu yapabilir. Dolayısıyla farkındalık ve bilgi son derece önemli. Çünkü o sırada depremden sonra kıyıda deniz çekilecek, karayı görmeye başlayacaksınız, deniz altında. Bu sırada işte kaçmanız gerekiyor. Eğer biraz önce söylediğim kara içine ve yükseğe doğru çıktığınız takdirde tsunami tehlikesinden uzaklaşırsınız.