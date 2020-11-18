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İstanbul'da toplu taşıma manzaraları hiç değişmiyor! Hava soğuk seferler az! Vatandaş çaresizce biniyor

İstanbul, Türkiye'de tırmanışa geçen korona vaka sayılarında listenin başında geliyor. Uzmanlar, megakentteki vaka sayılarının artışının en büyük sebebi olarak kalabalık sokakları ve toplu taşıma araçlarını gösteriyor. Ancak manzara değişmiyor. Havaların soğuması ve seferlerin yetersiz olması nedeniyle vatandaşlar tıka basa araçlara binmek zorunda kalıyor.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 11:06
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İstanbul'da toplu taşıma manzaraları hiç değişmiyor! Hava soğuk seferler az! Vatandaş çaresizce biniyor
İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı.
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İstanbul'da toplu taşıma manzaraları hiç değişmiyor! Hava soğuk seferler az! Vatandaş çaresizce biniyor
Kadıköy'de vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi.
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İstanbul'da toplu taşıma manzaraları hiç değişmiyor! Hava soğuk seferler az! Vatandaş çaresizce biniyor
Kartal'da toplu taşımayı kullanmak için durakta bekleyen bazı yolcuların maske taktıkları bazılarının da maskeleri çene altında oldukları görüldü.
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İstanbul'da toplu taşıma manzaraları hiç değişmiyor! Hava soğuk seferler az! Vatandaş çaresizce biniyor
Minibüslerin tüm uyarılara rağmen kendilerine verilen kapasitenin üzerinde fazla yolcu aldığı görüntülere yansıdı.
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İstanbul'da toplu taşıma manzaraları hiç değişmiyor! Hava soğuk seferler az! Vatandaş çaresizce biniyor
Ekiplerin toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor.