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İstanbul'da toplu taşıma manzaraları hiç değişmiyor! Hava soğuk seferler az! Vatandaş çaresizce biniyor
İstanbul, Türkiye'de tırmanışa geçen korona vaka sayılarında listenin başında geliyor. Uzmanlar, megakentteki vaka sayılarının artışının en büyük sebebi olarak kalabalık sokakları ve toplu taşıma araçlarını gösteriyor. Ancak manzara değişmiyor. Havaların soğuması ve seferlerin yetersiz olması nedeniyle vatandaşlar tıka basa araçlara binmek zorunda kalıyor.
Giriş Tarihi: 18.11.2020 11:01Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 11:06