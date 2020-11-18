İstanbul'da toplu taşıma manzaraları hiç değişmiyor! Hava soğuk seferler az! Vatandaş çaresizce biniyor

İstanbul, Türkiye'de tırmanışa geçen korona vaka sayılarında listenin başında geliyor. Uzmanlar, megakentteki vaka sayılarının artışının en büyük sebebi olarak kalabalık sokakları ve toplu taşıma araçlarını gösteriyor. Ancak manzara değişmiyor. Havaların soğuması ve seferlerin yetersiz olması nedeniyle vatandaşlar tıka basa araçlara binmek zorunda kalıyor.