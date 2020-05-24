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Haberler Galeri İstanbul'da 'tacizci' polisin amansız takibi sonrası yakalandı

İstanbul'da 'tacizci' polisin amansız takibi sonrası yakalandı

Son dakika haberi; İstanbul'da kısıtlama gününde tacizci şoku yaşandı. Taciz şüphelisi polisten kaçarken kaza yaptı. Gazetecileri gören taciz şüphelisi 'Eyvah, her şey bitti' dedi. İşte polis ekiplerinin amansız takibinden kareler ve sonrasında yaşanalar...

Giriş Tarihi: 24.05.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 13:11
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İstanbul'da 'tacizci' polisin amansız takibi sonrası yakalandı
İstanbul'da 'tacizci' polisin amansız takibi sonrası yakalandı

Ataşehir'de yolda yürüyen kadınlara otomobiliyle yaklaşıp sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen alkollü sürücü, polis ekiplerini görünce aracıyla kaçmaya başladı.

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İstanbul'da 'tacizci' polisin amansız takibi sonrası yakalandı
İstanbul'da 'tacizci' polisin amansız takibi sonrası yakalandı

Kovalamaca sırasında beton bariyerlere çarparak kaza yapan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Bu sırada gazetecileri gören taciz şüphelisinin, 'eyvah, bitti her şey' demesi dikkat çekti.

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İstanbul'da 'tacizci' polisin amansız takibi sonrası yakalandı
İstanbul'da 'tacizci' polisin amansız takibi sonrası yakalandı

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay, dün öğle saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, C.Ç. isimli alkollü sürücü 34 AGU 735 plakalı aracıyla seyir halindeyken yolda yürüyen bir kadına yanaşıp sözlü tacizde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, plakasını belirledikleri aracın peşine düştü.

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İstanbul'da 'tacizci' polisin amansız takibi sonrası yakalandı
İstanbul'da 'tacizci' polisin amansız takibi sonrası yakalandı

TACİZ ŞÜPHELİSİ SUÇÜSTÜ YAPAN POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI
Polis ekipleri, taciz ihbarı üzerine aradıkları otomobil sürücüsü C.Ç.'yi, Ümraniye Şerifali mahallesinde yol kenarında yürüyen 2 kadına yönelik sözlü tacizde bulunurken gördü.

Şüpheliyi yakalamak için araca yaklaştıkları sırada polis ekiplerini fark eden şahıs kaçmaya başladı. Bir süre polis ekiplerinden kaçan C.Ç., kovalamaca sırasında TEM Otoyolu Ataşehir Güney Yanyoldaki yol şantiyesine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı.

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İstanbul'da 'tacizci' polisin amansız takibi sonrası yakalandı
İstanbul'da 'tacizci' polisin amansız takibi sonrası yakalandı

Taciz şüphelisi, kazayı yara almadan atlatırken, polis ekipleri şüpheli C.Ç.'yi yakaladı.