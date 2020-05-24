İstanbul'da 'tacizci' polisin amansız takibi sonrası yakalandı

Son dakika haberi; İstanbul'da kısıtlama gününde tacizci şoku yaşandı. Taciz şüphelisi polisten kaçarken kaza yaptı. Gazetecileri gören taciz şüphelisi 'Eyvah, her şey bitti' dedi. İşte polis ekiplerinin amansız takibinden kareler ve sonrasında yaşanalar...

Giriş Tarihi: 24.05.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 13:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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