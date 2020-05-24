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İstanbul'da 'tacizci' polisin amansız takibi sonrası yakalandı
Son dakika haberi; İstanbul'da kısıtlama gününde tacizci şoku yaşandı. Taciz şüphelisi polisten kaçarken kaza yaptı. Gazetecileri gören taciz şüphelisi 'Eyvah, her şey bitti' dedi. İşte polis ekiplerinin amansız takibinden kareler ve sonrasında yaşanalar...
Giriş Tarihi: 24.05.2020 13:08Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 13:11
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İstanbul'da 'tacizci' polisin amansız takibi sonrası yakalandı
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İstanbul'da 'tacizci' polisin amansız takibi sonrası yakalandı
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İstanbul'da 'tacizci' polisin amansız takibi sonrası yakalandı
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İstanbul'da 'tacizci' polisin amansız takibi sonrası yakalandı
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İstanbul'da 'tacizci' polisin amansız takibi sonrası yakalandı