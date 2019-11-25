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İstanbul'da poşet içine doldurduğu uçucu maddeyi çeken kişiler trafikte korku saçıyorlar
İstanbul'un trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri olan Aksaray'dan özellikle akşam saatlerinde geçen sürücüler korku dolu anlar yaşıyor. Yol kenarında poşet içine doldurduğu uçucu maddeyi çeken kişiler, ışıklarda duran sürücülere yaklaşarak para istiyor. Günlerdir özellik akşam saatlerinde ortaya çıkan bu kişiler, para vermeyen sürücülere de tepki gösteriyor.
Giriş Tarihi: 25.11.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 15:37
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