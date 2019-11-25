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İstanbul'da poşet içine doldurduğu uçucu maddeyi çeken kişiler trafikte korku saçıyorlar

İstanbul'un trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri olan Aksaray'dan özellikle akşam saatlerinde geçen sürücüler korku dolu anlar yaşıyor. Yol kenarında poşet içine doldurduğu uçucu maddeyi çeken kişiler, ışıklarda duran sürücülere yaklaşarak para istiyor. Günlerdir özellik akşam saatlerinde ortaya çıkan bu kişiler, para vermeyen sürücülere de tepki gösteriyor.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 15:37
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İstanbul'da poşet içine doldurduğu uçucu maddeyi çeken kişiler trafikte korku saçıyorlar

Burası Fatih Aksaray'ın en işlek noktalarından biri olan Turgut Özal Caddesi ile Adnan Menderes Bulvarı'nın kesiştiği nokta. Kameralara yansıyan görüntülerde bir kişi elinde uçucu madde dolu torba bir yandan burnuna çekerken, bir yandan da kırmızı ışıkta bekleyen arabaların camlarını silerek sürücülerden para toplamaya çalışıyor.

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İstanbul'da poşet içine doldurduğu uçucu maddeyi çeken kişiler trafikte korku saçıyorlar

Para vermek istemeyen sürücülerle tartışıyor, el kol hareketleri yaparak taciz ediyor. Görüntülerde para vermeden yoluna devam eden sürücülere tükürdüğü de görülüyor.

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İstanbul'da poşet içine doldurduğu uçucu maddeyi çeken kişiler trafikte korku saçıyorlar

Birkaç saat sonra yine aynı nokta ama bu sefer farklı kişiler... Yöntem aynı. İçlerinde bir kadının da olduğu kişiler ellerinde su şişesi ve cam silmekte kullanılan çekpas. Arabaların camlarına önce suyu sıkıyorlar sonra siliyorlar ve sürücülerden para toplamaya çalışıyorlar.

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İstanbul'da poşet içine doldurduğu uçucu maddeyi çeken kişiler trafikte korku saçıyorlar

Kameralara yansıyan görüntülerde lüks bir arabanın içindekiler kapıyı açarak bu şahıslara kırmızı bir valiz verdikleri de görülüyor. Valizi alan kadın içini kontrol ettikten sonra kenara koyarak arabaların camlarını silmeye devam ediyor.

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İstanbul'da poşet içine doldurduğu uçucu maddeyi çeken kişiler trafikte korku saçıyorlar

Bu durumdan çevre esnafı da oldukça rahatsız. Esnaflar bu duruma bir çözüm bulunması için defalarca şikayetlerde bulunmalarına rağmen herhangi bir çözüm bulunmadığından yakınıyorlar.