İstanbul'da kurbanlıklar pazardaki yerini aldı!

"HER SENE SATILIYOR, BU SENE DE SATILIR"

Tokat'tan İstanbul'a kurbanlık getiren Korkmaz Soylu ise, "49 kurbanlık getirdim. Biz buradayız ve Sultagazi'de kurbanlıkların satılacağına inanıyorum. Her sene satılıyor, bu sene de satılır. Hayvanlarımız yorgun. Bugün inşallah dinlenecekler. Biz de yorgunuz. Yarın başlarız inşallah. Geçen sene kurbanlık sattığımız ve bizden memnun kalan müşterilerimiz bizi aramaya başladılar. Şu an biz onlara randevu veriyoruz. Yarın inşallah müşterilerimizle buluşacağız" diye konuştu.