İstanbul'da kurbanlıklar pazardaki yerini aldı!

"VİRÜSÜ ENGELLEMEK AÇISINDAN SONLARA DOĞRU KALABALIK OLMAMASI LAZIM"

Amasya'dan 55 kurbanlık getiren Erhan Zorlu, "Amasya Taşova'dan geldim. Bu sene mutlaka satış olması gerekiyor. Koronavirüs var ama virüsün ibadete bir engeli olacağını zannetmiyorum. İllaki sosyal mesafeye uygun, maskeyle pazarlıklar ve satışlar yapılır. 27 yıldır babam aralıksız geliyordu. Ben de 2002 yılından beri geliyorum. Geçen yıl da 55 kurbanlık getirmiştim ve hepsi satılmıştı. Nakliye 6 bin, kan parası 60 bin. Burada 15 gün boyunca bir çadıra 18 bin TL veriyoruz. İstanbullulara hayvanlarını daha erken almaları yönünde çağrım var. Satıcı için de kendileri için de daha hayırlı olur. Virüsü engellemek açısından sonlara doğru kalabalık olmaması lazım. Piyasa bizim köyde hayallerimizle buradaki insan cebi nasıl onu bilemiyorum. Bizim kendi hayvanlarımız 9 bin TL ile 22 bin TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.