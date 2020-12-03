İstanbul'da kısıtlama saatleri | Denetimler sabaha kadar devam etti

CEZA KESİLEN VATANDAŞTAN İLGİNÇ TEPKİ

D-100 karayolu Edirnekapı Şehitliği mevkii Ankara istikametinde de denetim vardı. Yapılan denetimde taksiyi durduran ekipler içindekilerden izin belgesi istedi. Kısıtlama kuralına uymadığı belirlenen yolcuya cezai işlem yapıldı. Ceza yiyen vatandaş, "Sokağa çıkma yasağını biliyorduk. 4 tane çocuk var. Evde ekmek bekliyor. Kim bakacak onlara. Sokağa çıkma yasağı var da, gel bir de kaldığımız yeri gör. Ben fırında çalışıyorum. Cezayı da yazıyorlar işte böyle. Yazsınlar canı sağ olsun. Devletimiz var olsun" dedi.