İstanbul'da kartpostallık görüntüler: Boğaz turkuaza büründü
İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan manzara vatandaşları adeta mest ederken, eşsiz güzellik havadan görüntülendi. İstanbul Boğazı'nın masmavi suyu turkuaz rengine büründü. Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı görenleri kendine hayran bıraktı. Boğazdaki renk değişimi İstanbulluları şaşırttı. Kartpostallık görüntüler oluşturan boğaz havadan drone ile görüntülendi.
Giriş Tarihi: 12.03.2021 18:46Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 18:46