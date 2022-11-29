İstanbul’da kanlı vahşet! 10 yıllık eşini ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklayarak öldürdü! Caninin soğukkanlılığı tüyler ürpertti

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde gözü dönen adam, 3 çocuğunun annesi 10 senelik eşini ekmek bıçağını pek çok kez saplayarak öldürdü. Çığlık seslerine çıkan komşuları kan donduran manzarayı görünce telefona sarılıp durumu emniyet güçlerine bildirdi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlı kocayı olay yerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan vahşinin ifadesi ise tüyler ürpertti.