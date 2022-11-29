29 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul’da kanlı vahşet! 10 yıllık eşini ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklayarak öldürdü! Caninin soğukkanlılığı tüyler ürpertti

İstanbul’da kanlı vahşet! 10 yıllık eşini ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklayarak öldürdü! Caninin soğukkanlılığı tüyler ürpertti

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde gözü dönen adam, 3 çocuğunun annesi 10 senelik eşini ekmek bıçağını pek çok kez saplayarak öldürdü. Çığlık seslerine çıkan komşuları kan donduran manzarayı görünce telefona sarılıp durumu emniyet güçlerine bildirdi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlı kocayı olay yerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan vahşinin ifadesi ise tüyler ürpertti.

Giriş Tarihi: 29.11.2022 12:24
  • 1
  • 8
İstanbul’da kanlı vahşet! 10 yıllık eşini ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklayarak öldürdü! Caninin soğukkanlılığı tüyler ürpertti

İstanbul Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Nar Çıkmazı sokak üzerindeki bir binada 25 Kasım günü akşam sularında gerçekleşen olaya dair detaylar dehşete düşürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
İstanbul’da kanlı vahşet! 10 yıllık eşini ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklayarak öldürdü! Caninin soğukkanlılığı tüyler ürpertti

BİNA SAKİNLERİ KADINI KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Kavga sesleri üzerine daireye koşan komşuları kanlar içinde yatan kadını görünce hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro dedektifleri hemen olay yerine geçti. Adreste birçok yerinden bıçaklanmış halde yatan Özbekistanlı Shakhko M. (33) hayatını kaybettiğini belirlendi.

  • 3
  • 8
İstanbul’da kanlı vahşet! 10 yıllık eşini ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklayarak öldürdü! Caninin soğukkanlılığı tüyler ürpertti

BIÇAĞI CAMDAN FIRLATMIŞ

Asayiş Büro ekiplerine bilgi veren apartman sakinleri sesler üzerine yukarı çıktık, kadını kanlar içinde görünce korkup aşağı indim hemen polisi aradım dedi. Olay yeri ikametin üst katında oturan birisi ise ben içeri geldiğimde Abdujalol U. isimli kişinin elinde bıçak vardı ve pencereden aşağı attığını gördüm dediği öğrenildi.

  • 4
  • 8
İstanbul’da kanlı vahşet! 10 yıllık eşini ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklayarak öldürdü! Caninin soğukkanlılığı tüyler ürpertti

GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiler üzerine Shakhko M'nin eşi ve çocuklarının babası olan Abdujalol U. isimli şahıs Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan ekmek bıçağı da muhafaza altına alındı.

  • 5
  • 8
İstanbul’da kanlı vahşet! 10 yıllık eşini ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklayarak öldürdü! Caninin soğukkanlılığı tüyler ürpertti

Gözaltına alınan şüpheli koca emniyette verdiği ifadesinde; 10 yıldır evli olduklarını ve 3 çocuklarının olduğunu söyledi. 7 ay önce Türkiye'ye geldiklerini aktaran şüpheli koca; "2 ay önce eşim evden Urfa'ya gitti. Orada iş bulduğunu söyledi.