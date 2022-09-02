İstanbul’da film gibi olay! Genç sporcu sahte kimlikle yakalandı

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Maltepe'de özel bir şenliğe katılmak ve gösteri maçı yapmak için İstanbul'a gelen oyuncular başta olmak üzere; kafilede bulunan bütün yolcuları kimlik ve pasaport kontrollerinden geçirdi. Kafilede yer alan ve Berlin T. adlı takımın defans oyuncusu olan Brezilya uyruklu 25 yaşındaki Stanley Z., İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri'ne bir Fransız Kimlik Kartı ibraz etti ve Fransız vatandaşı olduğunu söyledi.