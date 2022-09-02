İstanbul'da film gibi olay! Genç sporcu sahte kimlikle yakalandı
Avrupa Futbol Ligi'nde (European League of Football) oynayan Amerikan Futbolu (Ragbi) Takımı "Berlin T." özel bir gösteri maçı için uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'den İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Belge Sahteciliği Uzmanı Polisleri; takımın Brezilya uyruklu defans oyuncusu Stanley Z.'nin verdiği Fransız Kimlik Kartı'nın sahte olduğunu saptadı.
Giriş Tarihi: 02.09.2022
09:19
İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri'nin deşifre ettiği "Uluslararası Sahtecilik" olayı; Avrupa Futbol Ligi'nde (European League of Football) oynayan "Berlin T." isimli Almanya merkezli Amerikan Futbolu (Ragbi) Takımı Kafilesi'nin 26 Ağustos Cuma günü Almanya'nın Başkenti Berlin'den 14.55 uçağıyla İstanbul'a gelmesi üzerine ortaya çıkarıldı.
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İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Maltepe'de özel bir şenliğe katılmak ve gösteri maçı yapmak için İstanbul'a gelen oyuncular başta olmak üzere; kafilede bulunan bütün yolcuları kimlik ve pasaport kontrollerinden geçirdi. Kafilede yer alan ve Berlin T. adlı takımın defans oyuncusu olan Brezilya uyruklu 25 yaşındaki Stanley Z., İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri'ne bir Fransız Kimlik Kartı ibraz etti ve Fransız vatandaşı olduğunu söyledi.
Kimliği detaylıca inceleyen İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri, kimlik kartının ön yüzünde Stanley Z.'nin fotoğrafının bulunduğu bölümde çok küçük bir kesiklik tespit etti. Polisler incelemeleri daha da titizleştirdi.
"ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIPRANMIŞTIR" DEDİ İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'nün Dış Hatlar Terminali Pasaport Kontuarı'nda görev yapan Belge Sahteciliği Uzmanı Polisler kimliği detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Üzerinde Stanley Z.'nin Fransa'nın Saint-Denis Şehri doğumlu olduğu yazan kimlik kartı detaylı bir şekilde incelemeye alındı ve "Mor Işık Cihazı" başta olmak üzere detaylı teknik incelemelerden geçirildi.
Kimlik kartının sahte olduğu, Stanley Z.'nin fotoğrafının ise Stanley Z.'nin kimlik bilgileriyle hazırlanmış olan söz konusu sahte kimliğe yerleştirildiği tespit edildi. Stanley Z. gözaltına alındı. Stanley Z. tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde "Kimlik kartım sahte değil orijinaldir. Elbisemin cebinde kaldığı için çamaşır makinesinde yıkanmış. Yıpranmış olabilir.