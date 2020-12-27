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İstanbul yılbaşı gecesine hazır! Kısıtlamaya rağmen yeni yıl süsleri yerini aldı

Yılbaşı için çeşitli noktaları süslenen ve ışıklandırılan İstanbul, yeni yıla "merhaba" demeye hazırlanıyor. Yılbaşına hazırlanan Bağdat Caddesi'nde direklere tak uygulaması yapıldı, 15 ayrı noktaya yılbaşı temalı dev süs heykelleri konuldu.

Giriş Tarihi: 27.12.2020 00:44 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 00:44
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İstanbul yılbaşı gecesine hazır! Kısıtlamaya rağmen yeni yıl süsleri yerini aldı
İstanbul yılbaşı gecesine hazır! Kısıtlamaya rağmen yeni yıl süsleri yerini aldı
GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul yılbaşı gecesine hazır! Kısıtlamaya rağmen yeni yıl süsleri yerini aldı
İstanbul yılbaşı gecesine hazır! Kısıtlamaya rağmen yeni yıl süsleri yerini aldı
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  • 22
İstanbul yılbaşı gecesine hazır! Kısıtlamaya rağmen yeni yıl süsleri yerini aldı
İstanbul yılbaşı gecesine hazır! Kısıtlamaya rağmen yeni yıl süsleri yerini aldı
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  • 22
İstanbul yılbaşı gecesine hazır! Kısıtlamaya rağmen yeni yıl süsleri yerini aldı
İstanbul yılbaşı gecesine hazır! Kısıtlamaya rağmen yeni yıl süsleri yerini aldı
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  • 22
İstanbul yılbaşı gecesine hazır! Kısıtlamaya rağmen yeni yıl süsleri yerini aldı
İstanbul yılbaşı gecesine hazır! Kısıtlamaya rağmen yeni yıl süsleri yerini aldı