HaberlerGaleriİstanbul yılbaşı gecesine hazır! Kısıtlamaya rağmen yeni yıl süsleri yerini aldı
İstanbul yılbaşı gecesine hazır! Kısıtlamaya rağmen yeni yıl süsleri yerini aldı
Yılbaşı için çeşitli noktaları süslenen ve ışıklandırılan İstanbul, yeni yıla "merhaba" demeye hazırlanıyor. Yılbaşına hazırlanan Bağdat Caddesi'nde direklere tak uygulaması yapıldı, 15 ayrı noktaya yılbaşı temalı dev süs heykelleri konuldu.
Giriş Tarihi: 27.12.2020 00:44Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 00:44
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
22
İstanbul yılbaşı gecesine hazır! Kısıtlamaya rağmen yeni yıl süsleri yerini aldı
2
22
İstanbul yılbaşı gecesine hazır! Kısıtlamaya rağmen yeni yıl süsleri yerini aldı
3
22
İstanbul yılbaşı gecesine hazır! Kısıtlamaya rağmen yeni yıl süsleri yerini aldı
4
22
İstanbul yılbaşı gecesine hazır! Kısıtlamaya rağmen yeni yıl süsleri yerini aldı
5
22
İstanbul yılbaşı gecesine hazır! Kısıtlamaya rağmen yeni yıl süsleri yerini aldı