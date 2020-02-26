İstanbul Sultangazi'de ortalık savaş alanına döndü!

Bir süre gaza basan sürücünün otomobilinin motor kısmında yangın çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri de itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredeki bazı vatandaşların da araçta çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü. Polis ekipleri de araçta indirdiği sürücüyü gözaltına alarak polis merkezine götürdü.