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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul depremi ne zaman bekleniyor | Prof. Dr. Naci Görür ilçe ilçe açıkladı! Deprem en çok oraları etkileyecek İstanbul depremi ne zaman bekleniyor | Prof. Dr. Naci Görür ilçe ilçe açıkladı! Deprem en çok oraları etkileyecek Beklenen İstanbul depremi | Jeolog, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremde en fazla İstanbul'un Avrupa yakasında kıyı kesimlerin etkileneceğini belirterek, "Büyükçekmece-Küçükçekmece arası heyelanların olduğu yerler. Buralar şu anda bile kayıyor, hareket ediyor. Depremde haliyle bu kayma hareketi heyelanlara dönüşecektir. Depremle birlikte burada ciddi yıkımlar meydana gelecektir" diye konuştu. Giriş Tarihi: 06.03.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 13:38
Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan Türkiye'de her yıl 1-7 Mart arası, Deprem Haftası olarak kutlanıyor. Deprem Haftası dolayısıyla İstanbul'da beklenen olası deprem hakkında konuşan Jeolog, Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da minimum 7, maksimum 7.5 büyüklüğünde bir depremin olacağını ve en çok Avrupa Yakasının kıyı kesimlerinin etkileneceğini söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzun yıllardır deprem araştırmaları yapan ve İstanbul'da beklenen büyük depremle ilgili her fırsatta uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, depreme karşı hazırlıklı olmasının sağlanması, depremden korunma yollarının anlatılması ve toplumda afete hazırlık bilincinin yaygınlaştırılmasının amaçlandığı Deprem Haftası'nda DHA'ya konuştu.
"BURALAR ŞU ANDA BİLE KAYIYOR HAREKET EDİYOR" Prof. Dr. Görür, beklenen deprem öncesinde acil olarak müdahale edilmesi gereken yerlerin özellikle Avrupa yakasında bulunan kıyı ilçeler olduğunu belirtti. Özellikle Büyükçekmece ve Küçükçekmece bölgesine dikkat çeken Prof. Dr. Görür, "Büyükçekmece-Küçükçekmece arası heyelanların olduğu yerler.
Buralar şu anda bile kayıyor, hareket ediyor. Depremde haliyle bu kayma hareketi heyelanlara dönüşecektir. Depremle birlikte burada ciddi yıkımlar meydana gelecektir. Deprem heyelanları tetikleyecektir. Şu anda deprem yokken bile yavaş yavaş deformasyon, hareket var zeminde. Yılda birkaç santim hareket ediyor. O nedenle İstanbul'da bu bölge üzerinde mutlaka çalışmak gerekir" diye konuştu.
"AVRUPA YAKASINDA DEPREMİN ETKİSİ 5 KAT ARTACAK"
Avrupa yakası için kritik uyarılarda bulunan Prof. Dr. Görür şöyle konuştu:
"İstanbul depreme yaklaşıyor. Beklediğimiz deprem de küçük bir deprem değil. Minimum 7.2, maksimum 7.5 büyüklüğünde bir deprem. Muhtemelen ilk kırılacağını düşündüğümüz yer de Silivri açıklarıyla Yeşilköy açıkları arasında Kumburgaz Kolu. Dolayısıyla bu depremde İstanbul genelde etkilenecek ama en fazla Avrupa yakası etkilenecek. Bunun nedeni, hem deprem üretecek faya yakın olması hem buradaki zemin ve jeolojik formasyon depremin etkisini büyütecek nitelikte.