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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul Çekmeköy'deki düğün konvoyu terörüne ceza yağdı! İstanbul Çekmeköy'deki düğün konvoyu terörüne ceza yağdı!
İstanbul Çekmeköy'deki bir düğün öncesinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayılarak konvoy yapıldı. Motosiklet ve otomobil sürücüleri konvoy oluşturdu, yol kapattı ve lastik yaktı. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı konvoydan dolayı 14 kişi gözaltına alınırken,
60 bin 670 lira da ceza kesildi. Giriş Tarihi: 26.10.2020 19:37 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 19:38
Çekmeköy'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, konvoy yaparak düğün eğlencesi düzenleyen ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan 14 kişi gözaltına alındı. Patinaj çeken ve yol kapatan kişilerden oluşan 14 kişiye toplamda 60 bin 670 lira para cezası uygulandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere ve artan vakalara rağmen Çekmeköy'de bir grup, düğün eğlencesi düzenleyerek konvoy yaptı. Kutlama için bir araya gelen kalabalık motosikletli grup, mahalle aralarında ve caddelerde zaman zaman trafiği keserek patinaj çekti.
Tüm bu anları sosyal medya hesaplarından yayınlayan gruptakiler, yine yasak olmasına rağmen düğün salonunda da oyun oynadı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 06 SG 337 plakalı araç sürücüsü Batuhan A., 34 GC 9447 plakalı araç sürücüsü Yalçın A. ve 34 EE 4781 plakalı araç sürücüsü İsa Y. ve konvoya dahil olan 10 araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Sürücülerden Batuhan A. ve Yalçın A.'ya "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi sureti ile veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden ayrı ayrı 6 bin 141 lira olmak üzere toplamda 12 bin 282 lira para cezası uygulandı.