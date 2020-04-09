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İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü! Nedeni belli oldu...
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul Boğazı'nın renginin bugünlerde değiştiğini belirterek, "İstanbul Boğazı'nın rengi bugünlerde turkuazımsı bir hale dönmeye başladı. Bunun asıl nedeni ise 3 gündür poyrazın etkili olmasıdır." dedi.
Giriş Tarihi: 09.04.2020 14:42Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 14:43