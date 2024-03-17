17 Mart 2024, Pazar
İş adamına bankacı tuzağı! 4,5 milyon TL kaptırdı! Dolandırıcılıkta Abdurrahim Albayrak detayı
İstanbul'da bir iş adamı, telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişilerle kişisel verilerini paylaştı. Dolandırıcılık şebekesinin tuzağına düşen adam 4,5 milyon TL dolandırıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından operasyon başlatan ekipler 4 kişiyi yakaladı. Şüpheliler mahkemece tutuklandı. Benzer yöntemi kullanan dolandırıcılar, geçtiğimiz günlerde iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın numarasını banka numarasına benziyor diye kopyalayarak onlarca kişiyi tuzağa çekmişti.
Giriş Tarihi: 17.03.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 07:40
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