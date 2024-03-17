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Haberler Galeri İş adamına bankacı tuzağı! 4,5 milyon TL kaptırdı! Dolandırıcılıkta Abdurrahim Albayrak detayı

İş adamına bankacı tuzağı! 4,5 milyon TL kaptırdı! Dolandırıcılıkta Abdurrahim Albayrak detayı

İstanbul'da bir iş adamı, telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişilerle kişisel verilerini paylaştı. Dolandırıcılık şebekesinin tuzağına düşen adam 4,5 milyon TL dolandırıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından operasyon başlatan ekipler 4 kişiyi yakaladı. Şüpheliler mahkemece tutuklandı. Benzer yöntemi kullanan dolandırıcılar, geçtiğimiz günlerde iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın numarasını banka numarasına benziyor diye kopyalayarak onlarca kişiyi tuzağa çekmişti.

Giriş Tarihi: 17.03.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 07:40
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İş adamına bankacı tuzağı! 4,5 milyon TL kaptırdı! Dolandırıcılıkta Abdurrahim Albayrak detayı

Bayrampaşa'da ikamet eden iş adamı S.A.'yı 12 Mart günü banka numarasına benzeyen bir numara aradı. Arayan kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı ve iş adamına 'hesaplarınızın güvenliği için birkaç işlem yapmamız gerekiyor' dedi.

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İş adamına bankacı tuzağı! 4,5 milyon TL kaptırdı! Dolandırıcılıkta Abdurrahim Albayrak detayı

Kişisel bilgileri ve özel banka bilgilerine eriştikleri iş adamının hesabından tam 4 milyon 500 bin lirayı farklı hesaplara transfer ettiler. Dolandırıcıların ağına düşen iş adamı hemen durumu polise bildirdi.

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İş adamına bankacı tuzağı! 4,5 milyon TL kaptırdı! Dolandırıcılıkta Abdurrahim Albayrak detayı

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler banka hesaplarını kullandıran şüpheli Kazım K., Emirhan B., Ertuğrul C. ve Yakup U.'yu gözaltına aldı. Benzer suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İş adamına bankacı tuzağı! 4,5 milyon TL kaptırdı! Dolandırıcılıkta Abdurrahim Albayrak detayı

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN DA NUMARASINI KOPYALAMIŞLARDI
Öte yandan son zamanlarda banka numarasına benzeyen telefon numaralarının kopyalanarak yapıldığı bu dolandırıcılık yönteminde ünlü iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın da telefon numarası kopyalanmıştı.

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İş adamına bankacı tuzağı! 4,5 milyon TL kaptırdı! Dolandırıcılıkta Abdurrahim Albayrak detayı

Albayrak'ın banka numarasına benzeyen numarası ile aradıkları vatandaşları dolandırmışlardı.