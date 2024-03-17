İş adamına bankacı tuzağı! 4,5 milyon TL kaptırdı! Dolandırıcılıkta Abdurrahim Albayrak detayı

Bayrampaşa'da ikamet eden iş adamı S.A.'yı 12 Mart günü banka numarasına benzeyen bir numara aradı. Arayan kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı ve iş adamına 'hesaplarınızın güvenliği için birkaç işlem yapmamız gerekiyor' dedi.