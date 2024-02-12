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Haberler Galeri İlkel malzemelerle ormanda helikopter yaptı 🚁Saniye saniye kaydedip milyonlara izletti | Bambu deyip geçmeyin...

İlkel malzemelerle ormanda helikopter yaptı 🚁Saniye saniye kaydedip milyonlara izletti | Bambu deyip geçmeyin...

Son dönemlerde YouTube'da paylaşılan ilkel malzemelerle yapılan ustalıklar izleyenleri şaşkına çeviriyor. Tek başına akıl almaz yapılar ya da ustalıklar gerçekleştirilen videolar milyonlarca kez izleniyor. Bir kişi ormanda ilkel malzemelerden helikopter yaptı. Fenomen isim helikopterin yapım aşamasını saniye saniye kaydederek takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 12.02.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 13:25
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İlkel malzemelerle ormanda helikopter yaptı 🚁Saniye saniye kaydedip milyonlara izletti | Bambu deyip geçmeyin...

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da ilkel malzemelerle yapılan videolar izleyenlerin keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlkel malzemelerle ormanda helikopter yaptı 🚁Saniye saniye kaydedip milyonlara izletti | Bambu deyip geçmeyin...

Bir kişi ormanda bambu ağaçları ve ilkel malzemelerle helikopter yaptı.

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İlkel malzemelerle ormanda helikopter yaptı 🚁Saniye saniye kaydedip milyonlara izletti | Bambu deyip geçmeyin...

Yapım aşamasını takipçileriyle paylaşan fenomen izleyenleri şaşkına çevirdi.

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İlkel malzemelerle ormanda helikopter yaptı 🚁Saniye saniye kaydedip milyonlara izletti | Bambu deyip geçmeyin...
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İlkel malzemelerle ormanda helikopter yaptı 🚁Saniye saniye kaydedip milyonlara izletti | Bambu deyip geçmeyin...