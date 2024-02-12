İlkel malzemelerle ormanda helikopter yaptı 🚁Saniye saniye kaydedip milyonlara izletti | Bambu deyip geçmeyin...

Son dönemlerde YouTube'da paylaşılan ilkel malzemelerle yapılan ustalıklar izleyenleri şaşkına çeviriyor. Tek başına akıl almaz yapılar ya da ustalıklar gerçekleştirilen videolar milyonlarca kez izleniyor. Bir kişi ormanda ilkel malzemelerden helikopter yaptı. Fenomen isim helikopterin yapım aşamasını saniye saniye kaydederek takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 12.02.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 13:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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