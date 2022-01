"KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN"

Başarılı ameliyat sonrası 5 kilogramlık yükten kurtulan Altıntaş, "Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum, umarım şu an hasta olanlarda sağlığına bir an önce kavuşur, kontrollerinizi ihmal etmeyin" dedi.