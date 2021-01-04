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Haberler Galeri İl il Türklerin soyağacı! Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soyağacı gerçeği!

İl il Türklerin soyağacı! Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soyağacı gerçeği!

Binlerce yıl boyunca farklı coğrafi bölgelerde yer almış olan Türk ırkı çok fazla alanlara dağılmıştır. Ancak ortaya atılan bir iddiaya göre Türk ırkının çok daha geniş alanlara yayıldığı yönünde. İşte Anadolu'nun dört bir yanına dağılan o boylar...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 12:53
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İl il Türklerin soyağacı! Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soyağacı gerçeği!

HANGİ İL HANGİ BOYDAN?

Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçek. Bu da ortaya Türklerin farklı farklı yerlerde, farklı farklı yaşayışlarına neden oluyor. İşte Türklerin soy ağacı gerçeği.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İl il Türklerin soyağacı! Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soyağacı gerçeği!

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

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İl il Türklerin soyağacı! Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soyağacı gerçeği!

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

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İl il Türklerin soyağacı! Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soyağacı gerçeği!

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

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İl il Türklerin soyağacı! Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soyağacı gerçeği!

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562