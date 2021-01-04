İl il Türklerin soyağacı! Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soyağacı gerçeği!

Binlerce yıl boyunca farklı coğrafi bölgelerde yer almış olan Türk ırkı çok fazla alanlara dağılmıştır. Ancak ortaya atılan bir iddiaya göre Türk ırkının çok daha geniş alanlara yayıldığı yönünde. İşte Anadolu'nun dört bir yanına dağılan o boylar...