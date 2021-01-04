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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İl il Türklerin soyağacı! Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soyağacı gerçeği! İl il Türklerin soyağacı! Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soyağacı gerçeği!
Binlerce yıl boyunca farklı coğrafi bölgelerde yer almış olan Türk ırkı çok fazla alanlara dağılmıştır. Ancak ortaya atılan bir iddiaya göre Türk ırkının çok daha geniş alanlara yayıldığı yönünde. İşte Anadolu'nun dört bir yanına dağılan o boylar...
Giriş Tarihi: 04.01.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 12:53 HANGİ İL HANGİ BOYDAN?
Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçek. Bu da ortaya Türklerin farklı farklı yerlerde, farklı farklı yaşayışlarına neden oluyor. İşte Türklerin soy ağacı gerçeği.
GALERİ DEVAM EDİYOR GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ
BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216
BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216
AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454
AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562