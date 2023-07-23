İBB’nin Beşiktaş Meydanı’ndaki çevre düzenlemesi vatandaşı isyan ettirdi

'YAPBOZ OYNUYORLAR'

Minibüs şoförü İsmail İnal ise trafik yoğunluğundan dolayı Yıldız'dan Beşiktaş Meydanı'na gelemediğini, yolun bu bölümünün 28 dakika sürdüğünü anlattı.

İnal, çalışmaların farklı yerlerde devam ettiğini belirterek, "Bir yukarı, bir aşağı çalışıyorlar. Yapboz oynuyorlar. Biri yapıyor, biri bozuyor. Yapacak bir şey yok." diye konuştu.