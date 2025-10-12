Husumetlisi tarafından ateş yağmuruna tutulmuştu! Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Uşak'ın Sarayaltı Mahallesi'nde husumetli iki kişi arasında kahvehanede tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G., yanında bulunan av tüfeğiyle U.K.'ye ateş etti. Ağır yaralanan U.K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı S.G. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.