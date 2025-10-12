Yaşam

Husumetlisi tarafından ateş yağmuruna tutulmuştu! Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Uşak'ın Sarayaltı Mahallesi'nde husumetli iki kişi arasında kahvehanede tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G., yanında bulunan av tüfeğiyle U.K.'ye ateş etti. Ağır yaralanan U.K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı S.G. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan S.G. (36), U.K. (46) ve B.S.Z. (46) arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.G., yanında bulunan av tüfeğiyle U.K.'ye ateş etti.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan U.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. U.K. burada yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, olayın ardından kaçan S.G., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.