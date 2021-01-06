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Hurda araçları sanat eserlerine dönüştürdüler! Fiyatı görenlerin iştahını kabarttı

Son dakika: Karavanla yolculuk yapmayı kolaylaştıran bu çift dünyanın dilinde. Fiyatı birçok kişinin bütçesinin üzerinde olan karavan fiyatları, artık hayal olmaktan çıkıyor. Amy Rosenfeld ve eşi Ed Potokar çifti, eski araçları satın alarak onların küllerinden yeniden doğmalarını sağlıyor. Hurda araçlara önemli dokunuşlar yaparak bir sanat eserine dönüştüren çift, bu karavanları da benzerlerine göre çok daha düşük fiyata satıyor. İşte binlerce insanın hayali olan karavanları böyle dokuyorlar...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 09:39
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Hurda araçları sanat eserlerine dönüştürdüler! Fiyatı görenlerin iştahını kabarttı

Hurda araçları sanat eserine dönüştüren bu çift, görenlerden büyük beğeni alıyor. Kimsenin yüzüne dahi bakmadığı araçlara önemli dokunuşlar yaparak takla attıran Amy Rosenfeld ve eşi Ed Potokar, fiyatlarını da oldukça makul bir seviyede tutuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hurda araçları sanat eserlerine dönüştürdüler! Fiyatı görenlerin iştahını kabarttı
New York’ta yaşayan Amy Rosenfeld ve Ed Potokar çifti de tasarladıkları Airstream karavan ile görenlerde büyük bir merak uyandırdı.
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Hurda araçları sanat eserlerine dönüştürdüler! Fiyatı görenlerin iştahını kabarttı
Çift, 1970’lerden kalma oldukça eski bir Airstream satın alarak onu küçük bir eve dönüştürdüler. Son tasarımları ‘Roberta’ isimli 29 metre karelik bu karavanı bulduklarında adeta bir çöp durumundaydı.
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Hurda araçları sanat eserlerine dönüştürdüler! Fiyatı görenlerin iştahını kabarttı
Öyle ki karavanı buldukları Ohio’dan evlerine götürmek için önce 1 ay tamir etmek zorunda kaldılar. Karavana verdikleri ismin hikayesi de en az karavan kadar nostaljik.
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Hurda araçları sanat eserlerine dönüştürdüler! Fiyatı görenlerin iştahını kabarttı
Karavanla aynı yıllarda “Killing me softly” albümü ile müzik dünyasını sallayan Roberta Flack, onlara isim konusunda ilham kaynağı oldu ve yeniden hayata döndürdükleri karavanlarına ‘Roberta’ ismini verdiler.