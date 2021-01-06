Hurda araçları sanat eserlerine dönüştürdüler! Fiyatı görenlerin iştahını kabarttı

Son dakika: Karavanla yolculuk yapmayı kolaylaştıran bu çift dünyanın dilinde. Fiyatı birçok kişinin bütçesinin üzerinde olan karavan fiyatları, artık hayal olmaktan çıkıyor. Amy Rosenfeld ve eşi Ed Potokar çifti, eski araçları satın alarak onların küllerinden yeniden doğmalarını sağlıyor. Hurda araçlara önemli dokunuşlar yaparak bir sanat eserine dönüştüren çift, bu karavanları da benzerlerine göre çok daha düşük fiyata satıyor. İşte binlerce insanın hayali olan karavanları böyle dokuyorlar...