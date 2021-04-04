Her mevsim turistler akın ediyor! Sivas'ın doğal akvaryumu

Berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, su altı sporlarıyla uğraşanların tercih ettiği gölde, son yıllarda sık sık irtifa dalışları gerçekleştiriliyor. Ziyaretçilerden Nebahat Dereli, "Burası çok güzel. Huzur var, insanın içine bir ferahlık geliyor. Mutlaka herkesin burayı görmesi lazım" dedi.

Giriş Tarihi: 04.04.2021 15:13 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 15:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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