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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Her mevsim turistler akın ediyor! Sivas'ın doğal akvaryumu Her mevsim turistler akın ediyor! Sivas'ın doğal akvaryumu Berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, su altı sporlarıyla uğraşanların tercih ettiği gölde, son yıllarda sık sık irtifa dalışları gerçekleştiriliyor. Ziyaretçilerden Nebahat Dereli, "Burası çok güzel. Huzur var, insanın içine bir ferahlık geliyor. Mutlaka herkesin burayı görmesi lazım" dedi. Giriş Tarihi: 04.04.2021 15:13 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 15:13
Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla adeta doğal akvaryumu andıran Gökpınar Gölü, yılın her mevsiminde ziyaretçilerini konuk ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü, dipten kaynaklarla besleniyor ve derinliği 15 metreyi buluyor.
Berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, su altı sporlarıyla uğraşanların tercih ettiği gölde, son yıllarda sık sık irtifa dalışları gerçekleştiriliyor.
Göl çevresindeki restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve çim futbol sahası ile piknik alanları, yerli ve yabancı turistlere konaklama ve sosyal aktivite imkanı sunuyor.
Sivas Valiliği, gölün çevresinde bungalov evler ve yürüyüş yolları yapmak için çalışma başlattı.