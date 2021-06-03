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Hem bilimsel hem de uygulama olarak doğru değil! Bilim Kurulu üyesi uyardı: Virüs yükünü düşüremeyiz!

Hava sıcaklığının, virüsün bulaşmasını engellemediğini söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, "Bu yüzden 'Havalar sıcak, kalabalık ortam, açık hava maske takmazsam da olur. Virüs etkisiz hale geliyor' diye bir söylem, hem bilimsel olarak hem uygulama olarak doğru değil. Özellikle kalabalık yerlerde bulunurken muhakkak maskemizi takmamız lazım" dedi. Öte yandan Akın, Türkiye'de Covid-19 aşı sırası gelen her 4 kişiden 3'ünün randevusuna gitrmediğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 03.06.2021 16:00
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Hem bilimsel hem de uygulama olarak doğru değil! Bilim Kurulu üyesi uyardı: Virüs yükünü düşüremeyiz!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, kademeli normalleşme sürecinde havaların da ısınmasıyla açık alanlara çıkıldığını söyledi. Akın, açık alanlarda, sahil ve parklarda maskelerin çıkarıldığını gördüğüne dikkat çekerek, "Açık alanlarda bulaşma daha zordur, nadirdir; ancak açık alan dediğimiz zaman her yer kabul ediliyor.

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Hem bilimsel hem de uygulama olarak doğru değil! Bilim Kurulu üyesi uyardı: Virüs yükünü düşüremeyiz!

Ben parklarda, bahçelerde gruplar görüyorum. Sandalyeler, masalar diziliyor, yer sofraları kuruluyor. 8-10-15 kişilik gruplar var, mesafe yok. Normalde açık alanda, sakin yerlerde belki çıkarılabilir ama esas önemli olan parklarda, bahçelerde, çarşılarda, pazarda kalabalığın içine girdiğimizde mesafemizi 2 metre olarak ayarlayamıyoruz. Bu bizim elimizde, kontrolümüzde değil. Hareketli bir grup var.

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Hem bilimsel hem de uygulama olarak doğru değil! Bilim Kurulu üyesi uyardı: Virüs yükünü düşüremeyiz!

O yüzden özellikle kalabalık yerlerde bulunurken muhakkak maskemizi takmamız lazım. Açık hava ya da kapalı alan olması önemli değil. Eğer kapalı alana giriyorsak ne olursa olsun kendimizi korumak, kendimizden başkalarını korumak için muhakkak maske takmak lazım" diye konuştu.

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Hem bilimsel hem de uygulama olarak doğru değil! Bilim Kurulu üyesi uyardı: Virüs yükünü düşüremeyiz!

'HAVA VİRÜSÜN BULAŞMASINI ENGELLEMİYOR'
Prof. Dr. Akın, sıcak havanın virüsün bulaşmasını engellemediğine dikkat çekerek, "Mikrop sıcaklarda bulaşmasını hiç değiştirmiyor. 'Bu sıcakta etkisizleşiyor, inaktif olacak' diye geçen sene de aynı söylemler vardı. Şurası net olarak bilinmelidir ki havaların sıcak ya da soğuk olmasından etkilenmeksizin virüs insandan insana bulaşabiliyor.

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Hem bilimsel hem de uygulama olarak doğru değil! Bilim Kurulu üyesi uyardı: Virüs yükünü düşüremeyiz!

Niye sıcak havalarda bu söylem ortaya çıkıyor? Sıcak havalarda biz genellikle açık alanlarda daha fazla bulunduğumuz için belki virüsün bulaşma olasılığı azalıyor ama eğer şu an sizinle benim aramdaki mesafe 75 santim. Bu mesafede ikimizden birinin maskesi olmasa ya da ikimizin de maskesi olmasa birimizde mikrop varsa öbürüne kesinlikle bulaşır.