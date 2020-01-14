Hayatları mercek altına alınan Osmanlı padişahlarının meslekeleri nelerdir?

1299 yılında Söğüt'te kurulan Osmanlı Devleti'nin birçok padişahının mesleği bulunduğu bulunduğunu biliyor musunuz? Üstelik padişahlar meslekleri sayesinde kazandığı paralarla şahsi ihtiyaçlarını sağlıyordu. 600 yıl boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı padişahlarının devleti idare etmek, ülkeyi yönetmek dışında da başka meslekleri olduğunu biliyor muydunuz? Padişahlar arasında marangoz, şair. kaşık ustası gibi meslekler de bulunuyor. İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...