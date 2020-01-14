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Hayatları mercek altına alınan Osmanlı padişahlarının meslekeleri nelerdir?

1299 yılında Söğüt'te kurulan Osmanlı Devleti'nin birçok padişahının mesleği bulunduğu bulunduğunu biliyor musunuz? Üstelik padişahlar meslekleri sayesinde kazandığı paralarla şahsi ihtiyaçlarını sağlıyordu. 600 yıl boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı padişahlarının devleti idare etmek, ülkeyi yönetmek dışında da başka meslekleri olduğunu biliyor muydunuz? Padişahlar arasında marangoz, şair. kaşık ustası gibi meslekler de bulunuyor. İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...

Giriş Tarihi: 14.01.2020 21:38
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Hayatları mercek altına alınan Osmanlı padişahlarının meslekeleri nelerdir?

1299 yılında Söğüt'te kurulan Osmanlı Devleti'nin birçok padişahının mesleği bulunduğu bulunduğunu biliyor musunuz? Üstelik padişahlar meslekleri sayesinde kazandığı paralarla şahsi ihtiyaçlarını sağlıyordu. İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...

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Hayatları mercek altına alınan Osmanlı padişahlarının meslekeleri nelerdir?

I. SÜLEYMAN (KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN)

Cihan padişahı Sultan Süleyman da kuyumcuydu. İtalyan kuyumculuk sanatının örneklerini uygulayacak kadar işinde mahirdi. Aynı zamanda kunduracı yani kavaftı.

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Hayatları mercek altına alınan Osmanlı padişahlarının meslekeleri nelerdir?
II. SELİM
Hacıların Hac yolunda kullanmaları için hilâl şeklinde asalar yapıp, bunları hacılara dağıttırırdı. II. Selim, aynı zamanda şairdi.
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Hayatları mercek altına alınan Osmanlı padişahlarının meslekeleri nelerdir?
III. MURAD
Ok yapardı. Şairdi, hüsnü hat sahibi yani hattattı.
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Hayatları mercek altına alınan Osmanlı padişahlarının meslekeleri nelerdir?
I. İBRAHİM
Hacıların asalarına hilaller yapardı. Aynı zamanda bağa işçiliğinde de mahirdi. Yani bağa işçiliği (deniz kaplumbağasının kabuğundan yapılan kaşık, tesbih, vb. ürünler) yapardı.